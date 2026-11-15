अहमदाबाद में NCB का छापा, घर के बेसमेंट में चल रही थी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री

गुजरात के अहमदाबाद में एक घर के बेसमेंट में MD ड्रग्स बनाने की तैयारी चल रही थी. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने सुबह करीब 6 बजे मकान पर छापा मारा. तलाशी के दौरान बेसमेंट से ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और कच्चा माल बरामद हुआ. यह कार्रवाई NCB ने 'ऑपरेशन सिंथेटिक ड्रग्स' के तहत की.

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NCB के इंचार्ज जोनल डायरेक्टर धनश्याम सोनी ने आजतक को बताया कि एजेंसी को तीन दिन पहले इस मकान में ड्रग्स तैयार किए जाने की जानकारी मिली थी. इसके बाद स्थानीय पुलिस के साथ तालमेल बनाकर छापेमारी की गई. अब बरामद सामान की जांच के लिए गांधीनगर स्थित NFSU के विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है.

मंदसौर से मंगवाया जा रहा था कच्चा माल

धनश्याम सोनी के मुताबिक, इस मामले में एमएम पठान का नाम सामने आया है. उन्होंने बताया कि एमएम पठान पहले नशे का आदी था. बाद में वह ड्रग्स की तस्करी करने लगा. इसके बाद उसने अपने घर में ही ड्रग्स बनाने की योजना बनाई. इसके लिए मध्य प्रदेश के मंदसौर से कच्चा माल मंगवाया गया था. NCB अब यह पता लगाने में जुटी है कि ड्रग्स बनाने की इस योजना में और कौन लोग शामिल थे. बरामद केमिकल और दूसरे सामान की जांच भी की जा रही है.

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एमएम पठान अहमदाबाद में कैफे भी चलाता है. एजेंसी इस कारोबार की भी जांच कर रही है. फिलहाल NCB बरामद कच्चे माल और केमिकल की पड़ताल कर रही है. NFSU के विशेषज्ञों की मदद से यह पता लगाया जाएगा कि बरामद सामान से किस तरह का ड्रग्स तैयार किया जाना था.

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