रीयूजेबल रॉकेट के लिए आंध्र प्रदेश में बनेगा 360 एकड़ का सेंटर

भारत अपने अंतरिक्ष परिवहन क्षमताओं को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश में जुटा है. निजी अंतरिक्ष कंपनी एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज आंध्र प्रदेश में अपने रॉकेट परीक्षण के लिए बुनियादी ढांचे को लगभग 360 एकड़ तक बनाने की योजना बना रही है. यह एक्सपेंशन लॉन्च वाहनों के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों के विकास और सर्टिफिकेशन पर केंद्रित है जिसमें रॉकेट स्टेज परीक्षण, स्टैटिक हॉट-फायर ट्रायल और हॉप टेस्ट शामिल हैं.

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ये परीक्षण रीयूजेबल रॉकेट को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी माने जाते हैं. कंपनी ने आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए हैं. यह समझौता 12 नवंबर को विशाखापत्तनम में आयोजित 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उद्योग मंत्री टीजी भरत की मौजूदगी में हुआ. कंपनी ने इस विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है. मौजूदा लगभग 22 एकड़ सुविधा में अतिरिक्त 339 एकड़ जोड़ी जाएगी.

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वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष परिवहन के अगले चरण में रीयूजेबल रॉकेट को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ये वाहन पेलोड को कक्षा में भेजने की लागत और समय दोनों को कम कर सकते हैं. भारत भी घरेलू अंतरिक्ष ईकोसिस्टम को मजबूत करना चाहता है ताकि सैटेलाइट को ज्यादा बार और कम लागत पर लॉन्च किया जा सके.

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एस्ट्रोबेस की फैसिलिटी रॉकेट इंजन परीक्षण के साथ लॉन्च वाहन स्टेज के विकास और सर्टिफिकेशन के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगी. हॉप टेस्ट में रॉकेट स्टेज को नियंत्रित लिफ्ट-ऑफ और लैंडिंग के जरिए परखा जाता है जो पुन: उपयोग की क्षमता साबित करने के लिए अहम है. किसी भी रॉकेट को काम में लाने से पहले उसके इंजन, स्टेज और एकीकृत प्रणालियों का व्यापक जमीनी परीक्षण जरूरी होता है.

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी कंपनियों की भूमिका

यह विस्तार भारत के अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाता है. अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने के बाद घरेलू कंपनियां रॉकेट इंजन, लॉन्च वाहन, सैटेलाइट निर्माण और संबंधित तकनीकों में क्षमताएं विकसित कर रही हैं. एस्ट्रोबेस का दीर्घकालिक लक्ष्य भारतीय धरती से सालाना एक हजार टन तक पेलोड ले जाने में सक्षम लॉन्च सिस्टम विकसित करना है.

यह कंपनी का अपना घोषित लक्ष्य है न कि वर्तमान में उपलब्ध क्षमता. कंपनी कर्नाटक में भी अलग से 500 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है जिसमें बेंगलुरु में निर्माण सुविधा शामिल है. वहां एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेशन, नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, क्वालिटी इंस्पेक्शन तथा एवरेस्ट इंजन और एबी220 मीडियम-लिफ्ट लॉन्च वाहन कार्यक्रम के लिए इंजन और स्टेज असेंबली का बुनियादी ढांचा होगा. आंध्र प्रदेश परियोजना से करीब 500 प्रत्यक्ष और एक हजार अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है.

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ऐसे निवेशों का वास्तविक महत्व अंततः परीक्षण और विनिर्माण बुनियादी ढांचे को उड़ान योग्य रॉकेटों, सफल प्रदर्शनों और विश्वसनीय परिचालन क्षमता में बदलने की क्षमता पर निर्भर करेगा. भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए चुनौती सिर्फ रॉकेट बनाने की नहीं बल्कि ऐसी प्रणालियां विकसित करने की है जो पेलोड को कक्षा में ज्यादा बार, विश्वसनीय और किफायती तरीके से पहुंचा सकें.

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निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और नवाचार तेज होगा. सरकार और राज्य सरकारों के सहयोग से बुनियादी ढांचा तैयार होना सकारात्मक संकेत है. आंध्र प्रदेश में बड़ी सुविधा और कर्नाटक में विनिर्माण इकाई से कंपनी की पूरी वैल्यू चेन मजबूत होगी. यदि ये योजनाएं समय पर साकार होती हैं तो भारत वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है. पुन: प्रयोज्य तकनीक पर जोर लागत कम करने और लॉन्च की आवृत्ति बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है.

एस्ट्रोबेस की यह पहल भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के बदलते स्वरूप को दिखाती है जहां सरकारी एजेंसियों के साथ निजी कंपनियां भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. 360 एकड़ का परीक्षण और 800 करोड़ का निवेश बड़े स्तर की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. हॉट-फायर और हॉप टेस्ट जैसी सुविधाएं स्वदेशी पुन: प्रयोज्य रॉकेट विकसित करने की दिशा में ठोस कदम हैं.

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रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास के साथ यह परियोजना तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगी. भविष्य में सफल परीक्षण और उड़ानों से ही इन निवेशों की असली परीक्षा होगी. भारत अगर लागत प्रभावी और भरोसेमंद लॉन्च क्षमता हासिल कर लेता है तो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में उसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी. निजी क्षेत्र का यह प्रयास सरकार की नीतियों के साथ मिलकर देश को अगली पीढ़ी की अंतरिक्ष परिवहन क्षमता की ओर ले जा सकता है.

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