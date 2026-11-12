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छठ पूजा के घाटों पर भी दिखने लगा रसूख, कहीं 'पुलिस लाइन' तो कहीं 'इनकम टैक्स इंस्पेक्टर' लिखा

वाराणसी के शास्त्री घाट पर छठ पूजा के घाटों पर लोगों ने अपने नाम के साथ पद और विभाग भी लिख दिए हैं. कहीं पुलिस लाइन तो कहीं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लिखा नजर आया.

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वाराणसी में घाटों पर लिखे जा रहे सरकारी पद और विभाग.(Photo:ITG)
वाराणसी में घाटों पर लिखे जा रहे सरकारी पद और विभाग.(Photo:ITG)

छठ महापर्व की शुरुआत से पहले ही वाराणसी के घाटों पर पूजन स्थलों को लेकर अलग-अलग तस्वीरें सामने आने लगी हैं. घाट किनारे बनाई जा रही वेदियों पर कुछ लोग अपने नाम के साथ पद और विभाग का नाम भी लिखवा रहे हैं. वाराणसी के शास्त्री घाट पर कहीं ‘पुलिस लाइन’ तो कहीं ‘इनकम टैक्स इंस्पेक्टर’ लिखा नजर आया.

दरअसल, छठ पूजा के लिए घाटों पर श्रद्धालु अपनी-अपनी जगह तय कर रहे हैं. इसके लिए पेंट और ब्रश की मदद से वेदियां बनाई जा रही हैं. इन पर परिवार के नाम और पहचान लिखी जा रही है, ताकि पूजा के दौरान उस जगह पर कोई दूसरा कब्जा न कर सके.

बेदियों पर नाम के साथ पद भी लिखे

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शास्त्री घाट पर कुछ वेदियों पर लोगों ने अपने नाम के साथ सरकारी पद और विभाग का उल्लेख भी किया है. कहीं पुलिस लाइन तो कहीं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लिखा दिखाई दिया. इसे लेकर घाट पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं.

कुछ श्रद्धालुओं का मानना है कि पूजा स्थल पर पद और विभाग का नाम लिखना उचित नहीं है. उनका कहना है कि छठ महापर्व समानता और आस्था का पर्व है. इसमें किसी को अपने पद या रसूख का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए.

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'पर्व में पद नहीं, आस्था मायने रखती है'

घाट पर वेदी बना रहे कुछ लोगों ने इस चलन पर आपत्ति जताई. उनका कहना था कि उनके परिवार में भी पुलिस विभाग में लोग हैं, लेकिन उन्होंने वेदी पर किसी का पद नहीं लिखा.

उनके मुताबिक, पूजा के अवसर पर सभी श्रद्धालु बराबर हैं और किसी को अपने पद के आधार पर अलग पहचान दिखाने की जरूरत नहीं है. छठ पूजा की तैयारियों के बीच घाटों पर दिख रहा यह नजारा अब चर्चा का विषय बन गया है.

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