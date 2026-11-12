दूसरों के घर खाना बनाकर हर महीने कमाए 1 लाख, अब छुट्टियों में जाएगा थाईलैंड

अच्छी कमाई के लिए बड़ी डिग्री, मोटी सैलरी वाली नौकरी या किसी बड़ी कंपनी में काम करना ही जरूरी नहीं है. मुंबई के एक कुक ने यह बात साबित कर दी है. वह अलग-अलग घरों में खाना बनाकर और फिल्म सेट पर कैटरिंग का काम करके हर महीने करीब 1.05 लाख रुपये कमाता है.

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उसकी पत्नी भी 45 हजार रुपये महीने कमाती है. यानी दोनों की कुल घरेलू आमदनी करीब 1.5 लाख रुपये है. अब 34 साल का यह कुक दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी की पहली विदेश यात्रा पर थाईलैंड जाने की तैयारी कर रहा है. खास बात यह है कि यह उसका पहला हवाई सफर भी होगा.

चार जगह काम करके हर महीने कमाता है 1.05 लाख रुपये

मुंबई के मनुराज गर्ग नाम के एक शख्स ने लिंक्डइन पर अपने कुक की कमाई और जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें साझा की हैं. उनकी पोस्ट के मुताबिक, उनका कुक अलग-अलग जगहों पर काम करके हर महीने करीब 1.05 लाख रुपये कमाता है.

वह मनुराज के घर रोजाना दो बार खाना बनाता है, जिसके बदले उसे हर महीने 18 हजार रुपये मिलते हैं. इसी बिल्डिंग के एक दूसरे फ्लैट में खाना बनाने के लिए उसे 16,500 रुपये मिलते हैं.

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इसके अलावा, पड़ोस में रहने वाला एक बड़ा परिवार उसे खाना बनाने और रसोई से जुड़े दूसरे कामों के लिए हर महीने 38 हजार रुपये देता है.

इतना ही नहीं, शुक्रवार की रात जब फिल्म सेट पर शूटिंग होती है तो वह वहां भी कैटरिंग का काम करता है. फिल्म की पूरी टीम के लिए खाना तैयार करने के बदले उसे हर असाइनमेंट के 7,500 रुपये मिलते हैं.

इस तरह अलग-अलग जगहों से उसकी महीने की कमाई करीब 1.05 लाख रुपये हो जाती है. उसकी पत्नी भी हर महीने 45 हजार रुपये कमाती है. दोनों की कुल घरेलू आमदनी करीब 1.5 लाख रुपये है.

MBA और IIT वालों से अलग है कमाई का गणित

मनुराज गर्ग ने अपनी पोस्ट में इस कुक की कमाई की तुलना अपने कुछ MBA और IIT से पढ़े दोस्तों की आर्थिक स्थिति से भी की है. उनका कहना है कि कई पढ़े-लिखे प्रोफेशनल्स की सैलरी कागजों पर तो काफी अच्छी दिखती है, लेकिन घर का लोन, बच्चों की पढ़ाई, टैक्स और दूसरे खर्चों के बाद उनके हाथ में बहुत कम पैसा बचता है.

इसके उलट, उनके कुक की कमाई का बड़ा हिस्सा महीने के खर्चों के लिए उपलब्ध रहता है. हालांकि, पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसकी कमाई पर टैक्स और दूसरे खर्चों का हिसाब किस तरह लागू होता है.

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मनुराज ने यह भी बताया कि उनके कुक की कमाई पारंपरिक नौकरी के सिस्टम से अलग है. उसके पास न तो Form 16 है, न सैलरी से TDS कटता है और न ही CTC जैसी कोई व्यवस्था है.

एक जगह काम छूटा तो दूसरी जगह से होती रहेगी कमाई

इस कुक की कमाई की एक और खास बात है. वह किसी एक मालिक या एक नौकरी पर निर्भर नहीं है. उसके चार अलग-अलग काम हैं और ये सभी जगहें उसके घर से करीब दो किलोमीटर के दायरे में हैं.

इसका फायदा यह है कि अगर किसी एक जगह उसका काम छूट भी जाता है तो उसकी पूरी कमाई बंद नहीं होगी. बाकी जगहों से आमदनी जारी रहेगी.

मनुराज के मुताबिक, उसे नए काम के लिए लगातार पूछताछ भी मिलती रहती है. कई लोग उसके अच्छे काम और भरोसेमंद सेवा की वजह से उसे ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं.उन्होंने इसकी तुलना अपने कुछ IIT से पढ़े दोस्तों से की, जिन्हें कई बार इंटरव्यू देने के बाद भी कंपनियों से जवाब नहीं मिलता.

खर्च सोच-समझकर करता है, लेकिन iPhone का है शौक

मनुराज ने अपने कुक की जिंदगी का एक और दिलचस्प पहलू बताया. उनके मुताबिक, वह अपनी कमाई के हिसाब से खर्च करता है और गैर-जरूरी चीजों पर पैसे बर्बाद करने से बचता है.

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वह उन लोगों की तरह महंगी गाड़ी, दिखावे और सामाजिक दबाव में आकर खर्च नहीं करता, जिन्हें अपनी लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए लगातार ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं.हालांकि, उसे महंगे फोन का शौक जरूर है. उसने हाल ही में नया iPhone Pro खरीदा है, जिसके लिए वह EMI चुका रहा है.

पहली बार विदेश जाएगा, पहली बार बैठेगा फ्लाइट में

इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा इस कुक की पहली विदेश यात्रा है. 34 साल की उम्र में वह अब अपने दोस्तों के साथ थाईलैंड जाने की तैयारी कर रहा है. यह उसकी जिंदगी का पहला इंटरनेशनल ट्रिप होगा. इतना ही नहीं, वह पहली बार हवाई जहाज में भी बैठेगा और पहली बार पासपोर्ट बनवाएगा.

मनुराज ने बताया कि जब उनकी अपने कुक से थाईलैंड घूमने को लेकर बातचीत हुई तो उन्होंने उसे वहां की कुछ मशहूर जगहों के बारे में बताया. इसमें माया बे घूमना, वहां का स्ट्रीट फूड चखना और स्कूटर किराये पर लेकर घूमना जैसी बातें शामिल थीं.

मनुराज के मुताबिक, इस बातचीत में कुछ देर के लिए मालिक और कर्मचारी का रिश्ता पीछे छूट गया. दोनों बस दो दोस्तों की तरह घूमने-फिरने की बातें कर रहे थे.उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन 10 मिनटों के लिए दोनों में कोई मालिक या कर्मचारी नहीं था, बल्कि थाईलैंड घूमने को लेकर उत्साहित दो लड़के थे.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस

मनुराज की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. कई लोगों ने इस कहानी को कमाई के नए तरीकों और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़कर देखा.

एक यूजर ने लिखा कि अगर कोई खाना बनाने और सफाई जैसे काम सीख ले तो वह भी इस तरह कमाई कर सकता है. वहीं, एक दूसरे यूजर ने कहा कि इस कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा थाईलैंड जाने की बातचीत है, जहां कुछ देर के लिए मालिक और कर्मचारी का फर्क खत्म हो गया.

हालांकि, कुछ लोगों ने कमाई के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए. एक यूजर ने कहा कि 1.05 लाख रुपये की कमाई सिर्फ कुक की है, जबकि उसकी पत्नी की 45 हजार रुपये की आमदनी अलग है. इसलिए दोनों की कुल घरेलू आमदनी को कुक की निजी कमाई नहीं माना जाना चाहिए.

मनुराज ने अपनी पोस्ट के आखिर में आर्थिक सफलता को लेकर एक अहम बात कही. उनके मुताबिक, किसी की आर्थिक स्थिति का अंदाजा सिर्फ उसकी डिग्री, नौकरी के पद या सैलरी से नहीं लगाया जा सकता. असली बात यह है कि महीने के आखिर में उसके पास कितना पैसा बचता है और वह अपनी जिंदगी कितनी आसानी से चला पा रहा है.

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