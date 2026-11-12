अंतरिक्ष में एक परमाणु विस्फोट और बर्बाद हो जाएंगे 99% सैटेलाइट! खतरा बड़ा है

आज पृथ्वी के निचली कक्षा में 13 हजार से ज्यादा सैटेलाइट्स घूम रहे हैं. ये मौसम की भविष्यवाणी, फोन कॉल, इंटरनेट, जीपीएस और कई जरूरी सेवाओं का आधार हैं. लेकिन ये सब बहुत कमजोर स्थिति में हैं. विस्कॉन्सिन-मैडिसन विश्वविद्यालय और प्रिंसटन विश्वविद्यालय की नई स्टडी में कहा गया है कि ऊंचाई पर एक अकेला परमाणु विस्फोट लगभग सभी लो-अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को एक महीने के अंदर बेकार कर सकता है.

और पढ़ें

यह कोई कल्पना की बात नहीं है. शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने 18 ऊंचाई वाले परमाणु परीक्षण किए थे. सबसे बड़ा परीक्षण स्टारफिश प्राइम था जो 1962 में हुआ. इसमें 1.4 मेगाटन का परमाणु हथियार प्रशांत महासागर के ऊपर चार सौ किलोमीटर ऊंचाई पर विस्फोट किया गया.

उस विस्फोट ने कई सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचाया. इसके बाद दोनों देशों ने आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के तहत ऊपर के परीक्षण बंद कर दिए. आज की स्थिति में वही घटना कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि अब हर ऑर्बिट में सैटेलाइट की डेनसिटी बढ़ गई है.

यह भी पढ़ें: 12 साल से लगातार गर्म है धरती, 2027 में अल-नीनो तपाएगा : WMO की रिपोर्ट

नया सिमुलेशन क्या बताता है?

शोधकर्ताओं ने एक मेगाटन के परमाणु विस्फोट का सिमुलेशन किया जो दक्षिण अटलांटिक अनॉमली नामक क्षेत्र के ऊपर 500 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है. यहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर है इसलिए रेडियोधर्मी कण आसानी से फंस जाते हैं. विस्फोट के तुरंत बाद बनने वाली कृत्रिम रेडिएशन बेल्ट में सैटेलाइट्स बार-बार गुजरते हैं. धीरे-धीरे खराब हो जाते हैं. स्टडी के अनुसार पहले दिन 25 प्रतिशत सैटेलाइट्स बंद हो जाते हैं.

Advertisement

तीसरे दिन यह आंकड़ा 78% पहुंच जाता है. सात दिन में 98% और पंद्रहवें दिन 99.4% सैटेलाइट्स बेकार हो जाते हैं. अगर सैटेलाइट्स को अतिरिक्त रेडिएशन सुरक्षा दी जाए तब भी 30 दिनों में 99.3% नष्ट हो सकते हैं. सौ किलोटन के कमजोर हथियार से 99 प्रतिशत सैटेलाइट्स को नष्ट होने में एक साल लग सकता है.

विस्फोट के बाद जो सैटेलाइट्स नियंत्रण खो देते हैं वे टकराने लगते हैं. अनुमान है कि पहले दो साल में लगभग बीस टक्करें होंगी. 10 साल बाद करीब 1990 नए मलबे के टुकड़े कक्षा में घूमने लगेंगे. लंबे समय तक ये टक्करें जारी रह सकती हैं. सदियों में मलबा अनियंत्रित रूप से बढ़ सकता है. नई सैटेलाइट्स भेजना भी जोखिम भरा हो जाएगा क्योंकि बचा हुआ रेडिएशन और मलबा उन्हें भी नुकसान पहुंचाएगा.

आम लोगों की लाइफ पर क्या असर पड़ेगा

सैटेलाइट्स बंद होने का मतलब है मौसम की सटीक जानकारी न मिलना, फोन और डेटा सेवाओं का बाधित होना, सैटेलाइट इंटरनेट का ठप पड़ना और कई सैन्य व नागरिक सेवाओं का प्रभावित होना. आधुनिक दुनिया इन सेवाओं पर बहुत निर्भर है इसलिए इतने बड़े पैमाने पर नुकसान बहुत गंभीर होगा.

यह भी पढ़ें: पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, राजस्थान-गुजरात-महाराष्ट्र में सूखा... दक्षिण और पूर्व में होगी बारिश

Advertisement

शोधपत्र में कहा गया है कि कक्षा में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकना जरूरी है क्योंकि एक बार हो जाने के बाद नुकसान को जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता. यह अध्ययन पीयर-रिव्यू नहीं हुआ है. यह दिखाता है कि आज के घने ऑर्बिटल वातावरण में पुरानी घटनाएं कितनी ज्यादा विनाशकारी हो सकती हैं.

स्टारफिश प्राइम के समय कम सैटेलाइट्स थे इसलिए असर सीमित रहा. अब हजारों सैटेलाइट्स होने से एक ही घटना पूरी व्यवस्था को लगभग नष्ट कर सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे परिदृश्य को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौतों और सतर्कता की जरूरत है.

एक अकेला परमाणु विस्फोट अंतरिक्ष में न सिर्फ सैटेलाइट्स को नष्ट कर सकता है बल्कि लंबे समय तक मलबा पैदा कर कक्षाओं को असुरक्षित बना सकता है. संचार, नेविगेशन और निगरानी जैसी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होंगी. शोधकर्ताओं का स्पष्ट संदेश है कि परमाणु हथियारों को अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने से हर हाल में रोकना चाहिए. यह स्टडी हमें याद दिलाता है कि अंतरिक्ष की शांति बनाए रखना धरती की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है.

---- समाप्त ----