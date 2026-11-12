Chhath Puja Song: छठ पूजा से पहले आयुष्मान खुराना-शरवरी का 'बुलाए छठी मां' गाना रिलीज, इमोशनल हुए फैंस

आयुष्मान खुराना और शरवरी की आने वाली मचअवेटेड फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' का नया गाना 'बुलाये छठी मां' रिलीज होते ही दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना रहा है. छठ पूजा के पावन और पवित्र पर्व की भव्यता को पर्दे पर उतारने वाला यह गाना न केवल अपने म्यूजिक बल्कि इस बात के लिए भी खास है कि यह हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक अनूठी मिसाल पेश कर रहा है.

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सूरज बड़जात्या के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म के जरिए दर्शक एक बार फिर भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों के बेहद करीब नजर आने वाले हैं.

फिल्म से रिलीज हुआ 5वां गाना

फिल्म के मेकर्स ने लगातार चार गानों की जबरदस्त सफलता के बाद अब इसका पांचवां गाना 'बुलाये छठी मां' दर्शकों के बीच पेश कर दिया है. गानों को मिल रहे इस शानदार रिस्पॉन्स से यह साफ है कि फिल्म का संगीत बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब रहा है और दर्शक इसके हर नए ट्रैक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

यह दिल को छू लेने वाला नया गाना पूरी तरह से लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की पवित्र भावना को समर्पित है. हिमेश रेशमिया ने इस गाने म्यूजिक तैयार किया है और मनोज मुंतशिर शुक्ला ने इस गाने के बोल लिख हैं. इस गाने को अपनी जादुई आवाज से सजाया है सिंगर श्रेया घोषाल और केशव आनंद ने. दोनों की जुगलबंदी ने इस गाने में जान फूंक दी है. फैेंस इस भक्तिभाव वाले गाने को सुन इमोशनल हो रहे हैं.

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हिंदी सिनेमा में दिखने लगी छठ पूजा

यह फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास की दूसरी ऐसी फिल्म बन गई है जिसमें छठ पूजा के महत्व को पर्दे पर इतने बड़े पैमाने पर दिखाया गया है और उससे जुड़ा विशेष गाना भी तैयार किया गया है. इससे पहले तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'द वन' में छठ पूजा के दृश्यों और उसके गाने को देखा गया था, और अब 'ये प्रेम मोल लिया' इस खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ा रही है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी की फ्रेश जोड़ी लीड रोल में नजर आएगी. ये फिल्म 27 नवंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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