भटकते मन को कैसे काबू कर सकता है Gen Z? कथावाचक देवी चित्रलेखा ने बताया

आज के वक्त में मोबाइल, सोशल मीडिया और लगातार बदलती लाइफस्टाइल के बीच मन को शांत रखना आसान नहीं है. जेन जी कई बार बिना किसी बड़ी वजह के भी दिमाग में ढेरों विचार चलते रहते हैं. मन शांत नहीं रहता और दिमाग में इधर-उधर की बातें आती है. ऐसे में मन को सही दिशा दिखाना कैसे संभव है? मशहूर कथावाचक देवी चित्रलेखा ने एक पॉडकास्ट में जेन जी की इसी परेशानी पर अपनी बात रखी है.

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किस शो में क्या कहा?

देवी चित्रलेखा ने प्रियंका शर्मा के पॉडकास्ट में एक बातचीत में बताया कि मन को शांत रखने के लिए उसे सही दिशा देना जरूरी है. उन्होंने दिमाग की तुलना मोबाइल की स्टोरेज से करते हुए समझाया कि जैसे फोन में गैर-जरूरी चीजें हटानी पड़ती हैं, वैसे ही मन से भी बेकार के विचारों को निकालना चाहिए. उन्होंने मोबाइल और सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल पर कंट्रोल रखने और दिनचर्या को अनुशासित बनाने की सलाह दी.

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जेन जी को दी ये सलाह

देवी चित्रलेखा के मुताबिक, आज के युवाओं को भटकाव से बचने के लिए नशे और गलत आदतों से दूर रहना चाहिए. उन्होंने बताया कि भागवत से एकाग्रता बढ़ती है, जीवन में जो निर्णय लेने की शक्ति है वो आपकी मजबूत होती है, फिर चाहे आप राम कथा सुने, कृष्ण कथा सुने या फिर भगवत गीता पढ़े. वो बताती हैं कि अर्जुन के साथ भी यही दुविधा थी, वो भी फंसे थे. आज का जेन जी सेम सिचुएशन फेस करता है, क्या करना चाहिए, क्या करियर चुनना चाहिए.

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इसके लिए भगवत गीता एक लाइट यानी टॉर्च का काम करती है कि किसी दिक्कत का ये रास्ता है. उन्होंने मन की शांति और एकाग्रता के लिए भगवान के नाम का जाप करने की बात कही. साथ ही सात्विक भोजन और भारतीय संस्कृति से जुड़ने पर भी जोर दिया. उनका मानना है कि मन को शांत रखने के लिए बाहरी चीजों के बजाय अपनी सोच और आदतों पर ध्यान देना जरूरी है.

कौन हैं देवी चित्रलेखा?

देवी चित्रलेखा देश की जानी-मानी कथावाचक और आध्यात्मिक वक्ता हैं. उनका जन्म 19 जनवरी 1997 को हरियाणा के पलवल जिले में हुआ था. उन्होंने बहुत कम उम्र में ही कथावाचन शुरू कर दिया था. बताया जाता है कि जब वह महज 4 साल की थीं, तब उनकी मुलाकात संत गिरिधारी बाबा से हुई थी, जिनसे उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा ली. इसके बाद उन्होंने श्रीमद्भागवत कथा के जरिए लोगों तक भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षाएं और जीवन से जुड़ी बातें पहुंचानी शुरू कीं. वह देश-विदेश में कथा कार्यक्रम करती हैं और अपने भक्ति गीतों के लिए भी जानी जाती हैं. देवी चित्रलेखा सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग उनके प्रवचन और भक्ति से जुड़े वीडियो देखते हैं.

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