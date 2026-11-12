PAK: 'हमारी पांच नदियों में बह रहा है सोना', मरियम नवाज ने दावा कर चौंकाया

पाकिस्तान ने दावा किया है कि पंजाब की पांच नदियों में सोना बह रहा है. मरियम नवाज ने गुरुवार को इस्लामाबाद में आयोजित पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में यह दावा किया. उन्होंने कहा कि पंजाब पांच नदियों की धरती है और इन नदियों में सोना मौजूद है. उनके मुताबिक, इसके पर्याप्त मात्रा में होने के महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं. उन्होंने खास तौर पर मियांवाली और अटक के नदी क्षेत्रों का जिक्र किया.

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यहां जिस सोने की बात हो रही है, उसे प्लेसर गोल्ड (Placer Gold) कहा जाता है. यह सोना चट्टानों से निकलकर नदियों के बहाव के साथ रेत, बजरी और तलछट में जमा होता है. यानी इसकी तलाश नदी की रेत और तल में मौजूद खनिजों के सर्वे और वैज्ञानिक परीक्षण से की जाती है. मरियम ने कहा कि सरकार इस संपदा की खोज कर उसे आर्थिक संसाधन में बदलना चाहती है.

मरियम ने कहा कि पंजाब पांच नदियों की धरती है और इन पांचों नदियों में, खासकर मियांवाली और अटक के इलाकों में, सचमुच सोना "बह रहा है."

पाकिस्तान को "सोने की खान" बताते हुए, उन्होंने कहा कि इसकी संपत्ति ज़मीन के ऊपर और नीचे दोनों जगह मौजूद है, जिसे खोजने और वास्तविक धन में बदलने की ज़रूरत है.

उन्होंने कहा, "पंजाब की ज़मीन के नीचे मौजूद संपत्ति कभी कोई समस्या नहीं रही ठीक वैसे ही जैसे पूरे पाकिस्तान, इसके चारों प्रांतों और अन्य इकाइयों के मामले में है. असली समस्या तो जमीन के ऊपर मची अफरा-तफरी थी."

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मरियम ने बताया कि ढाई साल पहले प्रांतीय खान और खनिज विभाग का राजस्व लगभग 10 अरब रुपये था, जो अब बढ़कर 40 अरब रुपये हो गया है.

उन्होंने आगे कहा, "और यह तो बस शुरुआत है."

उन्होंने पंजाब के प्रांतों में मौजूद लौह अयस्क के भंडार का भी ज़िक्र किया और बताया कि चिनियोट में 261.5 मिलियन टन लौह अयस्क मौजूद है.

उन्होंने कहा कि प्रांतीय सरकार खनन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करने की दिशा में कदम उठा रही है.

पंजाब की मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत की प्रमुख के तौर पर उनकी भूमिका निवेशकों की मदद करना और लालफीताशाही, प्रशासनिक देरी तथा अनावश्यक रुकावटों को दूर करके उनके लिए एक अनुकूल माहौल बनाना है.

पाकिस्तान आर्थिक संकट से उबरने के लिए जहां विदेशी निवेश और नए कारोबार की तलाश में जुटा है.

उन्होंने बताया कि सरकार निवेशकों को जमीन खरीदने पर भारी पूंजी खर्च करने से बचाने के लिए रियायती व्यवस्था कर रही है. इसके अलावा पांच अरब पाकिस्तानी रुपये तक की रियायती फाइनेंसिंग और सौर ऊर्जा आधारित बिजली समाधान देने की योजना भी है.

कार्यक्रम में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी खनिज क्षेत्र में निवेश की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को केवल कच्चे खनिज निकालकर निर्यात करने के बजाय उनकी प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग की क्षमता भी विकसित करनी चाहिए. उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, श्रमिकों की सुरक्षा और स्थानीय लोगों को खनन से होने वाले आर्थिक लाभ में भागीदार बनाने पर भी जोर दिया.



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