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CEO का इश्क Nvidia को ले डूबा, $1.5 ट्रिलियन स्वाहा, इंडोनेशिया की GDP से भी ज्यादा

पिछले करीब 26 कारोबारी सत्र में एनवीडिया के शेयर गिरने से निवेशकों के करीब 1.58 ट्रिलियन डॉलर डूब चुके हैं. एनवीडिया को पिछले एक महीने में जितना नुकसान हुआ है, उतनी इंडोनेशिया की कुल जीडीपी है. इससे कम सउदी अरब की अर्थव्यवस्था है. 

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दो अफेयर की खबरों से कंपनी में हड़कंप. (Photo: ITG)
दो अफेयर की खबरों से कंपनी में हड़कंप. (Photo: ITG)

एनवीडिया (Nvidia) के CEO जेनसन हुआंग (Jensen Huang) और कंपनी इस समय एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है. हालिया दिनों में जेनसन हुआंग के निजी विवादों के कारण कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिससे निवेशकों को भी बड़ा झटका लगा है. 

दरअसल, अक्टूबर 2025 में दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनने का गौरव हासिल करने वाली एनवीडिया, जिसका मार्केट कैप 5.76 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया था, लेकिन अब लगातार शेयरों में गिरावट देखी जा रही है. पिछले करीब एक महीने से कंपनी के शेयरों में आई भारी गिरावट के कारण इसका मार्केट वैल्यू घटकर 4.18 ट्रिलियन डॉलर रह गया है.

इस तरह निवेशकों के करीब 1.58 ट्रिलियन डॉलर डूब चुके हैं. एनवीडिया को पिछले एक महीने में जितना नुकसान हुआ है, उतनी इंडोनेशिया की कुल जीडीपी है. इससे कम सउदी अरब की अर्थव्यवस्था है.

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एनवीडिया को हुआ बड़ा वित्तीय नुकसान

पिछले एक महीने में Nvidia के शेयर करीब 24 फीसदी टूट चुके हैं. जबकि महज 5 दिन में, जब से ये अफेयर का मामला सामने आया है, तब से Nvidia के स्टॉक में 10 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखी गई है. 

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एक के बाद एक दो अफेयर के मामले सामने आ चुके हैं. पिछले हफ्ते एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग पर सिंगापुर की क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी 'मेगास्पीड' की पूर्व कार्यकारी एलिस हुआंग के साथ अफेयर खबरें सामने आईं. इस अफेयर को राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों को लेकर सवाल उठने लगे. तमाम रिपोर्ट्स में एलिस हुआंग को चीनी जासूस बताया जा रहा है. 

उसके बाद एक और अफेयर का मामला सामने आया है. जेनसन हुआंग (Jensen Huang) का दूसरा कथित अफेयर कंपनी की ही हेल्थकेयर वाइस प्रेसिडेंट किम्बर्ली पॉवेल (Kimberly Powell) के साथ होने का दावा किया गया है. हालांकि मामला उजागार होने के बाद जेनसन हुआंग ने अपनी पत्नी को धोखा देने की बात स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है, उन्होंने यह भी कहा कि वह कंपनी और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. 

जेनसन हुआंग से जुड़ा विवाद और नेतृत्व का संकट
रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेनसेन हुआंग के दूसरे अफेयर के खुलासे के बाद से विवाद बढ़ गया है. एक रिपोर्ट में तो यहां तक अंदेशा जताया गया कि पहला अफेयर का संबंध एक ऐसी महिला से था जिस पर चीनी जासूस होने का शक है.

इस खबर के सामने आने के बाद से एनवीडिया के बोर्ड पर दबाव बढ़ गया है कि वह हुआंग को अस्थाई रूप से पद से हटाकर किसी नए सीईओ की तलाश करे. हालांकि, स्थिति को भांपते हुए एलॉन मस्क जैसे दिग्गजों ने भी समर्थन जताते हुए कहा है कि अगर एनवीडिया बोर्ड उन्हें हटाता है, तो उनके लिए यह सम्मान की बात होगी.

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ब्रोकरेज फर्मों द्वारा रेटिंग में कटौती
इस अनिश्चितता और विवाद के माहौल को देखते हुए बर्नस्टीन (Bernstein), बेर्ड (Baird) और आर्गस रिसर्च जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्मों ने एनवीडिया के शेयरों की रेटिंग में भारी कटौती कर दी है. बर्नस्टीन ने तो यहां तक कह दिया है कि उनका इस स्थिति से अब 'सब्र जवाब दे चुका है', और उन्होंने शेयर का टारगेट प्राइस काफी घटा दिया है. विश्लेषकों का मानना है कि जब तक राजनीतिक और नेतृत्व से जुड़े स्पष्ट संकेत सामने नहीं आते, तब तक शेयर बाजार में यह उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.

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