मुंबई के स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजाने पर विवाद, रेलवे ने विरोध के बाद लगाई रोक

मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर छठ पूजा से पहले भोजपुरी गाने बजाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. कुछ स्टेशनों पर रेलवे के अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए भोजपुरी गाने चलाए गए थे. सोशल मीडिया पर इनके वीडियो सामने आने के बाद मराठी भाषी लोगों और कुछ संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई. विवाद बढ़ने के बाद रेलवे ने स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजाना बंद कर दिया है.

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इस मामले को लेकर शिवसेना (UBT) की कॉरपोरेटर माधुरी मंजरेकर ने वडाला स्टेशन पर भोजपुरी गाने बजाए जाने का मुद्दा उठाया था. उन्होंने रेलवे के अनाउंसमेंट सिस्टम के इस्तेमाल पर सवाल खड़े किए. इसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण रेलवे कामगार सेना ने भी रेलवे अधिकारियों के सामने यात्रियों की शिकायतों का मुद्दा उठाया.

महाराष्ट्र नवनिर्माण रेलवे कामगार सेना के नेता जितेंद्र पाटिल ने कहा कि उन्होंने इस मामले को रेलवे अधिकारियों के सामने उठाया था. यात्रियों की ओर से मिल रही शिकायतों के बारे में भी अधिकारियों को जानकारी दी गई. पाटिल के मुताबिक, रेलवे अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अब भोजपुरी गाने नहीं बजाए जाएंगे.

वहीं, शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के ने इस विवाद पर अलग रुख रखा. उन्होंने कहा कि भोजपुरी गाने बजाने को लेकर पहले भी निर्देश दिए गए थे, लेकिन गाने बजाए गए और फिर उन्हें बंद कर दिया गया. हालांकि, उन्होंने इस मुद्दे पर हो रही आलोचना को जरूरत से ज्यादा बताया.

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म्हस्के ने कहा कि उत्तर भारतीय भी भारतीय हिंदू हैं और छठ पूजा हिंदुओं का त्योहार है. ऐसे में इस आयोजन का विरोध करना गलत है. उन्होंने संजय राउत की आलोचना पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ हिंदुत्व को राष्ट्रवाद बताया जाता है और दूसरी तरफ हिंदुओं के त्योहार पर इस तरह की आपत्ति जताई जाती है.

उन्होंने पुराने 'मैं मुंबईकर' अभियान का भी जिक्र किया. म्हस्के ने कहा कि पहले उत्तर भारतीयों के कार्यक्रम और आयोजन किए जाते थे. उस समय संजय निरुपम सांसद थे. उन्होंने सवाल किया कि अगर इस तरह के कार्यक्रमों का इतना विरोध था तो पहले ऐसे आयोजन क्यों किए गए?

शिवसेना सांसद ने कहा कि उत्तर भारतीय लोग कई पीढ़ियों से मुंबई में रह रहे हैं. वे छठ पूजा के जरिए अपने धार्मिक त्योहार को मना रहे हैं. ऐसे में इसका विरोध नहीं होना चाहिए. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि दूसरे धर्मों के धार्मिक आयोजनों में शामिल होने और उनकी अनुमति देने पर आपत्ति नहीं होती, तो हिंदुओं के त्योहार पर विरोध क्यों किया जा रहा है?

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