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कानपुर THAR एक्सीडेंट: आरोपी गीत सचान को 3 घंटे में रिहाई मिलने पर उठे सवाल, अब पुलिस ने दी सफाई

कानपुर में छोटी दिवाली के दिन थार गाड़ी से एलआईसी एजेंट संतोष सिंह को कुचलकर मार डालने की आरोपी युवती गीत सचान को अदालत से महज तीन घंटे में निजी मुचलके पर रिहाई मिल गई थी. पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवालों के बीच तीन दिन बाद डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने सामने आकर इस मामले में पुलिस का पक्ष रखा है.

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कानपुर थार हादसे पर पुलिस की सफाई (Photo- Screengrab)
कानपुर थार हादसे पर पुलिस की सफाई (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के कानपुर में छोटी दिवाली के दिन थार गाड़ी से एलआईसी एजेंट संतोष सिंह को कुचलने के मामले में नया मोड़ आया है. पत्नी की साड़ी लेकर घर लौट रहे संतोष सिंह की इस हादसे में मौत हो गई थी. मामले में गिरफ्तार थार चालक युवती गीत सचान को अदालत से 3 घंटे में ही निजी मुचलके पर रिहाई मिलने के बाद पुलिस कटघरे में खड़ी थी. मीडिया, सोशल मीडिया और मृतक के बेटे द्वारा कार्रवाई पर सवाल उठाए जाने के बाद अब डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने सफाई दी है.

अदालत में तीन घंटे चली बहस, नहीं टिक सकी धारा 105

डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने स्पष्ट किया कि पुलिस ने आरोपी युवती के खिलाफ बीएनएस की धारा 105 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने अदालत में तीन घंटे तक बहस की और अपने तर्क तथा साक्ष्य पेश किए. हालांकि, अदालत ने यह माना कि आरोपी और मृतक एक-दूसरे से पहले से परिचित नहीं थे, इसलिए इस मामले में बीएनएस की धारा 105 लागू नहीं होती. इसी आधार पर कोर्ट ने आरोपी को निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया, जबकि मामले की आगे की विवेचना अभी जारी है.

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आरोपी के वकील का दावा- एक साथ नहीं लग सकतीं दोनों धाराएं

पुलिस की इस सफाई पर आरोपी गीत सचान के वकील आनंद शर्मा ने भी अपना पक्ष रखा है. वकील के अनुसार, पुलिस ने धारा 105 (गैरइरादतन हत्या) के साथ-साथ धारा 281 (लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चलाना) भी लगाई थी. चूंकि युवती मृतक को पहले से जानती ही नहीं थी, इसलिए हत्या का कोई मकसद पुलिस साबित नहीं कर पाई. बचाव पक्ष का तर्क है कि अदालत ने माना कि ये दोनों धाराएं एक साथ लागू नहीं हो सकतीं और आरोपी को परेशान करने के लिए इन्हें जोड़ा गया था.

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मृतक के बेटे ने पुलिस पर लगाए थे गंभीर आरोप

यह दर्दनाक हादसा तब हुआ था जब एलआईसी एजेंट संतोष सिंह अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदकर घर वापस जा रहे थे. तेज रफ्तार थार की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी. आरोपी युवती की गिरफ्तारी के महज तीन घंटे बाद ही कोर्ट से रिहाई मिलने पर मृतक के बेटे ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए थे. सोशल मीडिया और मीडिया में लगातार हो रही आलोचना के बाद अब कमिश्नरेट पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी कर अपनी स्थिति स्पष्ट की है.

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