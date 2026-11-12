संन्यास के दो साल बाद भी जारी है जेम्स एंडरसन का जलवा, अब इस टीम से खेलेंगे

इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 2027 के काउंटी सीजन के लिए सरे के साथ करार किया है. वह अगले साल 45 साल के हो जाएंगे, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर उनका सफर अभी जारी रहेगा. गुरुवार (12 नवंबर) को हुए इस समझौते के तहत एंडरसन पूरे सीजन सरे की ओर से खेलेंगे. एंडरनस ने अपने शानदार टेस्ट करियर में 704 विकेट झटके.

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यह करार लंकाशायर के साथ 25 साल का रिश्ता खत्म होने के कुछ सप्ताह बाद हुआ है. जेम्स एंडरसन ने पिछले महीने अपने बचपन के क्लब लंकाशायर से विदाई के तरीके पर निराशा भी जताई थी. ओल्ड ट्रैफर्ड में उनके नाम पर एक स्टैंड है.

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जेम्स एंडरसन ने कहा कि उन्हें अब भी लगता है कि वह टीम के लिए काफी कुछ कर सकते हैं. उनका लक्ष्य विकेट लेने और मैच जिताने के साथ-साथ युवा खिलाड़ियों को अपने अनुभव से बेहतर बनाने में मदद करना है. उन्होंने कहा कि वह टीम के मैदान के अंदर और बाहर, दोनों जगह योगदान देना चाहते हैं.

सरे के साथ एंडरसन का रहा खास नाता

जेम्स एंडरसन का सरे के साथ जुड़ाव खास है. इसी टीम के घरेलू मैदान द ओवल पर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में तेज गेंदबाज के तौर पर सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था. जुलाई 2024 में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कहने से पहले उन्होंने मोहम्मद शमी को आउट कर टेस्ट में अपना 564वां विकेट हासिल किया था. इस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्ग्रा को पीछे छोड़ दिया था.

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सरे के क्रिकेट निदेशक एलेक स्टीवर्ट ने उनके अनुभव और प्रदर्शन की तारीफ की. उन्होंने कहा कि पिछले सीजन में काउंटी चैंपियनशिप में 50 विकेट लेना इस बात का सबूत है कि एंडरसन अब भी इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में शामिल हैं. स्टीवर्ट को उम्मीद है कि टीम के युवा खिलाड़ी उनके साथ खेलने और अभ्यास करने से काफी कुछ सीखेंगे.

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