अरुणाचल में 9186 फीट की ऊंचाई पर फूल की नई प्रजाति मिली

अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में फूल की नई प्रजाति डिस्पोरोप्सिस क्रिस्पाटा की खोज हुई है. यह खोज देश में डिस्पोरोप्सिस जीनस की पहली दर्ज घटना है. पौधा विजयनगर क्षेत्र में 2500 से 2800 मीटर की ऊंचाई पर पाया गया. इसकी जानकारी अंतरराष्ट्रीय वनस्पति जर्नल फाइटोटैक्सा में प्रकाशित हुई है.

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यह खोज राज्य के घने जंगलों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की अनूठी वनस्पति संपदा को रेखांकित करती है. वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसी खोजें न सिर्फ नई प्रजातियों का रिकॉर्ड जोड़ती हैं बल्कि क्षेत्र की पारिस्थितिकी को समझने में भी मदद करती हैं. डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मेइन ने इस खोज को राज्य की समृद्ध जैव विविधता और जंगलों के पारिस्थितिक महत्व का प्रमाण बताया.

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उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर शोधकर्ताओं और स्थानीय समुदायों को बधाई दी जिनके सहयोग से यह खोज सामने आई. मेइन ने राज्य के वन पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और अनूठी वनस्पति तथा जीव-जंतुओं की रक्षा पर जोर दिया. स्थानीय लोगों का ज्ञान और सहयोग अक्सर ऐसी खोजों में अहम भूमिका निभाता है क्योंकि वे क्षेत्र की वनस्पति से अच्छी तरह परिचित होते हैं.

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यह खोज अरुणाचल प्रदेश में निरंतर वनस्पति अनुसंधान और संरक्षण प्रयासों की जरूरत को और रेखांकित करती है. राज्य अपनी समृद्ध और विविध प्राकृतिक विरासत के लिए जाना जाता है. नई प्रजातियों का मिलना बताता है कि अभी भी कई अनदेखे पौधे जंगलों में मौजूद हो सकते हैं.

संरक्षण के बिना जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई या अन्य दबाव इन प्रजातियों को खतरे में डाल सकते हैं. वैज्ञानिक अध्ययन और स्थानीय भागीदारी दोनों को बढ़ावा देकर राज्य अपनी जैव विविधता को बेहतर तरीके से बचा सकता है.

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