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मॉनसून की मेहरबानी के बीच कौन-कौन से राज्य अब तक सूखे रह गए?

कहीं मॉनसून ने जमकर पानी बरसाया तो कहीं बादल अब भी इंतजार करा रहे हैं. देश में कुल बारिश सामान्य से 12% कम है, लेकिन कई राज्यों में कमी इससे भी ज्यादा है. जानिए कौन से राज्य अब तक बारिश के लिए तरस रहे हैं.

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आगरा में बारिश के दौरान ताजमहल को देखते कपल. (File Photo: PTI)
आगरा में बारिश के दौरान ताजमहल को देखते कपल. (File Photo: PTI)

देश में मॉनसून की बारिश हो रही है, लेकिन हर राज्य में बारिश एक जैसी नहीं हुई है. 4 जून से 10 अगस्त के बीच देश में सामान्य से 12 फीसदी कम बारिश हुई है. इस दौरान 465.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि इस समय तक 527.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी. लेकिन देश के कुल आंकड़े से अलग-अलग राज्यों की हालत काफी अलग है.

कुछ राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि कई राज्यों में अब तक बारिश कम रही है. सबसे ज्यादा कमी मेघालय में है. यहां सामान्य से 56 फीसदी कम बारिश हुई है. अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और बिहार में भी बारिश 36 फीसदी कम रही. वहीं पंजाब, आंध्र प्रदेश और गोवा में 35 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है.

यह भी पढ़ें: मॉनसून ने बदली चाल, दो दिन उत्तर भारत में बारिश का जोर, लो प्रेशर से बदलेगा मौसम

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मेघालय में बारिश की सबसे ज्यादा कमी

बारिश के लिए मशहूर मेघालय में इस बार बारिश काफी कम हुई है. 4 जून से 10 अगस्त के बीच यहां 763.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य तौर पर 1,739.6 मिलीमीटर बारिश होती है. यानी यहां सामान्य से 56 फीसदी कम बारिश हुई. अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी सामान्य से 36 फीसदी कम बारिश हुई है. बिहार में भी 36 फीसदी की कमी है. इन राज्यों में मॉनसून अब तक उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं रहा है.

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India Monsoon Rainfall
हिमाचल के कुल्लू में बारिश के बीच बाइक चलाता व्यक्ति. (Photo: PTI)

बिहार, पंजाब और आंध्र प्रदेश भी पीछे

बिहार में सामान्य से 36 फीसदी कम बारिश हुई है. पंजाब और आंध्र प्रदेश में भी बारिश 35 फीसदी कम रही. गोवा में भी सामान्य से 35 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है. अगर बारिश की कमी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर खेती और पानी की उपलब्धता पर पड़ सकता है. इसलिए इन राज्यों के लिए आने वाले दिनों की बारिश काफी अहम होगी.

यह भी पढ़ें: स्टेडियम की दीवार गिरी, चर्च का टावर... कोलंबिया भूकंप के ये 6 वीडियो आपको डरा देंगे

ओडिशा में खूब बरसे बादल

जहां कई राज्य कम बारिश से परेशान हैं, वहीं ओडिशा में अच्छी बारिश हुई है. 10 अगस्त तक यहां 857.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश 668.7 मिलीमीटर होती है. यानी ओडिशा में सामान्य से 28 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है.

ओडिशा में बार-बार बन रहे कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से अच्छी बारिश हुई. 8 अगस्त को दक्षिण गंगीय पश्चिम बंगाल और उससे लगे उत्तर ओडिशा के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना था. इसके बाद ओडिशा में बारिश और बढ़ी.

India Monsoon Rainfall
हैदराबाद में बारिश का मजा लेते दो युवक. (Photo: PTI)

क्या आगे बारिश की कमी होगी कम?

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मॉनसून का सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है. दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 30 सितंबर तक रहता है. यानी आने वाले दिनों में बारिश के आंकड़े बदल सकते हैं. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मध्य, पूर्वी, पूर्वोत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है. ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी बारिश बढ़ने की उम्मीद है.

12 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. इससे मध्य और पूर्वी भारत में बारिश बढ़ सकती है. हालांकि, सिर्फ कुछ दिनों की तेज बारिश से बारिश की पूरी कमी दूर नहीं होगी. इसके लिए कई इलाकों में लगातार अच्छी बारिश जरूरी होगी. फिलहाल कई राज्यों में मॉनसून अच्छा चल रहा है, लेकिन मेघालय, बिहार समेत कुछ राज्यों में अब भी बारिश का इंतजार बना हुआ है.

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