रांची के प्रदर्शन में वाटर कैनन चली तो स्टूडेंट ने लगा लिया शैंपू... वीडियो वायरल

कहते हैं, मुश्किल हालात में भी कुछ लोग मुस्कुराने की वजह ढूंढ़ लेते हैं. झारखंड की राजधानी रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के विधानसभा घेराव मार्च के दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिला. पुलिस प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन चला रही थी, लेकिन एक छात्र उसे ही 'फ्री शॉवर' बनाने की तैयारी करके पहुंचा था. अब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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शैंपू लगाकर पहुंचा प्रदर्शनकारी

वायरल वीडियो में छात्र अपने सिर और शरीर पर शैंपू लगाए नजर आता है. वह हंसते हुए कहता है कि अगर पुलिस वाटर कैनन चलाएगी, तो कम से कम नहाना तो हो ही जाएगा. छात्र वीडियो में कहता है कि सरकार लाख कोशिश कर ले, लेकिन हमारा गुस्सा साबुन से नहीं धुलने वाला. सरकार से बस एक गुजारिश है कि ऐसी 10 और गाड़ियां भेज दे. हम लोग वाटर कैनन से डरने वाले नहीं हैं. अब सिर्फ टियर गैस बची है, वो भी चला दीजिए.

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विधानसभा मार्च में हुआ था टकराव

सोमवार को JPSC-JSSC अभ्यर्थियों ने विधानसभा घेराव मार्च निकाला था. इस दौरान कई प्रदर्शनकारी बैरिकेड तक पहुंच गए. उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन चलाया. बाद में आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठीचार्ज भी किया गया. इस दौरान कई छात्र घायल हो गए.

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छात्रों का आरोप- शाम को फिर हुआ लाठीचार्ज

मार्च खत्म होने के बाद भी कुछ छात्र विधानसभा के पास डटे रहे. छात्रों का आरोप है कि शाम को अंधेरा होने के बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने के लिए फिर लाठीचार्ज किया.

अब सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनमें छात्र अपने शरीर पर लगी चोटें दिखा रहे हैं. किसी के पैर में चोट है, तो किसी के हाथ में सूजन नजर आ रही है. कई छात्र मौके पर एक-दूसरे के घावों पर मरहम लगाते और मदद करते भी दिखाई दिए.

उधर, JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है. अभ्यर्थियों की मांग है कि विवादित भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच हो और पूरी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए.

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