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न पैसे लगेंगे, न लंबा इंतजार! घर बैठे 10 मिनट में बनेगा e-PAN, जानें पूरा प्रोसेस

पैन कार्ड बनवाने के लिए अब लंबी प्रक्रिया और फीस की जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स विभाग की Instant e-PAN सुविधा के जरिए पहली बार PAN बनवाने वाले पात्र लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. e-PAN भी फिजिकल PAN कार्ड की तरह वैध है और इसका इस्तेमाल वित्तीय और टैक्स से जुड़े कामों में किया जा सकता है.

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अब आप घर बैठे अपने फोन या लैपटॉप से बिना कोई फीस दिए इंस्टैंट ई-PAN बनवा सकते हैं. (सांकेतिक तस्वीर)
अब आप घर बैठे अपने फोन या लैपटॉप से बिना कोई फीस दिए इंस्टैंट ई-PAN बनवा सकते हैं. (सांकेतिक तस्वीर)

पैन कार्ड बनवाने के लिए अब न आपको पैसे खर्च करने होंगे और न ही कई दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा. इनकम टैक्स विभाग की Instant e-PAN सुविधा के जरिए अब आप घर बैठे ऑनलाइन पैन नंबर प्राप्त कर सकते हैं. बैंक में नया खाता खोलने, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और ₹50,000 से ज्यादा के कई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में PAN की जरूरत पड़ती है. ऐसे में जिन लोगों के पास अभी तक PAN नहीं है, उनके लिए यह सुविधा काफी उपयोगी हो सकती है.

पहले PAN कार्ड बनवाने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी और फिजिकल कार्ड के डाक से आने का इंतजार करना पड़ता था. अब इनकम टैक्स विभाग ने PAN जारी करने की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है. अब आप Instant e-PAN के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस सुविधा के तहत कोई फीस नहीं लिया जाता.

कौन बनवा सकता है Instant e-PAN?

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यह सुविधा केवल उन लोगों के लिए है, जिन्हें अब तक PAN अलॉट नहीं हुआ है. आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास वैध 12 अंकों वाला आधार नंबर होना चाहिए. इसके अलावा आवेदन करने वाला 18 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए. एक और जरूरी शर्त यह है कि आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए. इंस्टैंट e-PAN के लिए अप्लाई करने के दौरान इसी मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर पहचान की पुष्टि की जाती है.

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किन चीजों की जरूरत होगी?

Instant e-PAN के लिए आपके पास कुछ जरूरी चीजें होनी चाहिए:

  • वैध आधार नंबर
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • DigiLocker का एक्सेस
  • जन्मतिथि से जुड़ा वैध दस्तावेज

DigiLocker के जरिए जन्मतिथि और KYC से जुड़ी जानकारी को वेरिफाई किया जा सकता है. डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए.

घर बैठे कैसे बनाएं Instant e-PAN?

  1. सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं.
  2. होमपेज पर Quick Links सेक्शन में Instant e-PAN विकल्प चुनें.
  3. इसके बाद Get New e-PAN पर क्लिक करें.
  4. अब अपना 12 अंकों वाला आधार नंबर दर्ज करें.
  5. डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक करने के बाद Continue पर क्लिक करें.
  6. इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का OTP आएगा.
  7. OTP दर्ज करके आगे की प्रक्रिया पूरी करें.

DigiLocker में क्या करना होगा?

OTP वेरिफिकेशन के बाद सिस्टम आपको DigiLocker पर रीडायरेक्ट कर सकता है. यहां जन्मतिथि और KYC से जुड़ी जानकारी को वेरिफाई करने के लिए जरूरी अनुमति देनी होगी. आपको जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर उपलब्ध दस्तावेज को शेयर करने की अनुमति देनी पड़ सकती है. अगर आपके आधार में ईमेल आईडी अपडेट है, तो उसे भी वैलिडेट किया जा सकता है. हालांकि, ईमेल का वेरिफिकेशन अनिवार्य नहीं है.

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आवेदन सबमिट करने से पहले ये जरूर जांचें

वेरिफिकेशन के बाद स्क्रीन पर आधार के रिकॉर्ड के मुताबिक आपका नाम, जन्मतिथि और फोटो जैसी जानकारी दिखाई देगी. इंस्टैंट e-PAN के लिए अप्लाई करने से पहले इन सभी डिटेल्स को ध्यान से जांच लें. जानकारी सही होने पर ही आवेदन सबमिट करें. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद स्क्रीन पर एक Acknowledgement Number जनरेट होगा. इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है.

क्या e-PAN के लिए कोई फीस लगती है?

नहीं. Instant e-PAN की सुविधा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता. यह सुविधा मुफ्त है और पात्र आवेदक घर बैठे स्मार्टफोन या लैपटॉप के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

e-PAN फिजिकल PAN कार्ड जैसा ही है?

e-PAN भी वैध PAN है और इसकी उपयोगिता फिजिकल PAN कार्ड जैसी ही होती है. इसलिए केवल PAN नंबर की जरूरत होने पर फिजिकल कार्ड के आने का इंतजार करना जरूरी नहीं है.

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