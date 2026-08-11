100 रुपये में कई पीस... कितने का आता है होटल में मिलने वाले 2 ब्रश वाला डेंटल किट?

जब भी हम किसी होटल में ठहरते हैं तो कमरे में रखी छोटी-छोटी चीजें हमारा ध्यान जरूर खींचती हैं. साबुन, शैंपू, बॉडी लोशन और मिनरल वाटर के साथ कई होटलों में छोटा सा डेंटल किट भी दिया जाता है. इसमें आमतौर पर टूथब्रश और छोटा टूथपेस्ट होता है. कुछ होटलों में एक किट में दो छोटे टूथब्रश और एक टूथपेस्ट भी दिया जाता है.

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अक्सर लोग होटल में मिलने वाले इस डेंटल किट को देखकर सोचते हैं कि आखिर होटल इसे कितने रुपये में खरीदता होगा. देखने में यह छोटा और साधारण लगता है, लेकिन इसकी कीमत आम दुकान पर मिलने वाले बड़े ब्रांड के टूथब्रश और टूथपेस्ट से काफी अलग होती है. इसकी सबसे बड़ी वजह है कि होटल ऐसे सामान को खुदरा बाजार से नहीं, बल्कि थोक में खरीदते हैं.

100 रुपये में कितने डेंटल किट आ सकते हैं?

अगर ऑनलाइन उपलब्ध थोक लिस्टिंग की कीमतों को देखें तो सामान्य होटल डेंटल किट करीब 8 से 15 रुपये प्रति पीस की कीमत में दिखाई देते हैं. हालांकि यह कीमत किट की क्वालिटी, उसमें मौजूद सामान, पैकिंग और ऑर्डर की मात्रा के हिसाब से बदल सकती है. कुछ थोक सप्लायर सामान्य होटल डेंटल किट करीब 8 रुपये प्रति पीस में लिस्ट कर रहे हैं. कुछ दूसरे किट की कीमत करीब 9 रुपये प्रति पीस बताई गई है. वहीं एक अन्य सप्लायर के यहां छोटा टूथब्रश और करीब 6 से 8 ग्राम टूथपेस्ट वाला होटल डेंटल किट करीब 15 रुपये प्रति पैक में लिस्टेड है.

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इस हिसाब से देखा जाए तो साधारण होटल डेंटल किट के मामले में 100 रुपये में करीब 10 से 12 पीस तक मिल सकते हैं. लेकिन अगर बात खास तौर पर 2 टूथब्रश और 1 टूथपेस्ट वाले किट की हो तो कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है.

2 ब्रश वाले किट की कीमत करीब 14-15 रुपये

ऑनलाइन थोक लिस्टिंग में 2 टूथब्रश और 1 टूथपेस्ट वाला होटल डेंटल किट भी उपलब्ध है. उदाहरण के तौर पर 100 किट का एक पैक 1,394 रुपये में लिस्टेड है. इसका हिसाब लगाएं तो एक किट की कीमत करीब 13.94 रुपये पड़ती है. इसी तरह 100 पीस वाले एक दूसरे 2-ब्रश होटल डेंटल किट की कीमत 1,459 रुपये दिखाई गई है. यानी एक किट करीब 14.59 रुपये का पड़ता है. इस हिसाब से 2 ब्रश और 1 टूथपेस्ट वाला होटल डेंटल किट करीब 14 से 15 रुपये प्रति पीस पड़ सकता है. यानी 100 रुपये में ऐसे करीब 7 किट आ सकते हैं.

हालांकि इसे हर होटल के लिए तय कीमत नहीं माना जा सकता. किसी सप्लायर से ज्यादा मात्रा में ऑर्डर करने पर कीमत कम हो सकती है, जबकि बेहतर क्वालिटी, अच्छी पैकिंग या ब्रांडेड प्रोडक्ट लेने पर कीमत बढ़ सकती है.

एक किट में क्या-क्या होता है?

होटल डेंटल किट में आमतौर पर एक या दो छोटे टूथब्रश और एक छोटा टूथपेस्ट दिया जाता है. टूथब्रश सामान्य घर में इस्तेमाल होने वाले ब्रश की तुलना में छोटा होता है. इसका मकसद मेहमानों को यात्रा के दौरान जरूरत का सामान उपलब्ध कराना होता है. कुछ किट में टूथपेस्ट की मात्रा 6 से 8 ग्राम के आसपास होती है, जबकि दूसरे किट में इससे ज्यादा मात्रा भी हो सकती है. किट की पैकिंग भी अलग-अलग तरह की होती है. कहीं इसे प्लास्टिक पाउच में पैक किया जाता है तो कहीं पेपर पैक या दूसरे पैकेज में.

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कुछ बड़े और प्रीमियम होटल बेहतर क्वालिटी वाले डेंटल किट इस्तेमाल करते हैं. इनकी पैकिंग ज्यादा अच्छी हो सकती है और इनमें बेहतर क्वालिटी का टूथब्रश या टूथपेस्ट दिया जा सकता है. ऐसे किट की कीमत सामान्य होटल किट से ज्यादा हो सकती है.

होटल को इतनी कम कीमत में कैसे मिलता है?

इसका सबसे बड़ा कारण थोक में खरीदारी है. कोई होटल अगर 10 या 20 डेंटल किट खरीदता है तो उसे सामान्य थोक कीमत मिल सकती है. लेकिन होटल को एक दिन में ही सैकड़ों किट की जरूरत पड़ सकती है. मान लीजिए किसी होटल में 50 कमरे हैं और हर कमरे में नया डेंटल किट रखा जाता है. अगर सभी कमरों में रोजाना किट बदला जाए तो होटल को बड़ी संख्या में डेंटल किट की जरूरत होगी. ऐसे में होटल सप्लायर या निर्माता से सीधे बड़ी मात्रा में सामान खरीद सकता है.

बड़ी मात्रा में ऑर्डर मिलने पर प्रति किट की कीमत कम हो जाती है. इसके अलावा होटल के लिए बनाए जाने वाले किट में टूथब्रश और टूथपेस्ट की मात्रा भी कम होती है. पैकिंग को भी साधारण रखा जाता है. इन वजहों से इसकी लागत कम रहती है. यही कारण है कि होटल के कमरे में हमें जो डेंटल किट मुफ्त मिलता है, उसका मतलब यह नहीं है कि होटल ने उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है.

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2 ब्रश वाला किट भी होटल के लिए महंगा नहीं

कई लोगों को लगता है कि अगर एक किट में दो टूथब्रश हैं तो उसकी कीमत काफी ज्यादा होगी. लेकिन थोक बाजार में ऐसा जरूरी नहीं है. 2 ब्रश और 1 टूथपेस्ट वाले किट की ऑनलाइन उपलब्ध थोक लिस्टिंग में करीब 14 से 15 रुपये प्रति किट का हिसाब सामने आता है. यानी 100 रुपये में लगभग 7 ऐसे किट खरीदे जा सकते हैं.

अगर होटल इससे भी बड़ी मात्रा में सीधे निर्माता या सप्लायर को ऑर्डर करता है तो वास्तविक खरीद कीमत अलग हो सकती है. सप्लायर की कीमत, ऑर्डर की संख्या, किट की क्वालिटी, पैकिंग और डिलीवरी चार्ज के कारण अंतिम लागत बदल सकती है. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि हर होटल को बिल्कुल 14 या 15 रुपये में ही 2 ब्रश वाला डेंटल किट मिलता है. यह ऑनलाइन उपलब्ध कुछ थोक लिस्टिंग के आधार पर निकला अनुमान है.

साधारण और 2-ब्रश वाले किट में अंतर

अगर कीमत की तुलना करें तो साधारण सिंगल-ब्रश होटल डेंटल किट करीब 8 से 10 रुपये के आसपास मिल सकता है. वहीं 2 ब्रश और 1 टूथपेस्ट वाला किट करीब 14 से 15 रुपये तक पहुंच सकता है. यानी दोनों के बीच कीमत का अंतर मुख्य रूप से इसमें शामिल सामान और उसकी पैकिंग की वजह से हो सकता है. इसी हिसाब से अगर कोई साधारण किट 8 रुपये का है तो 100 रुपये में करीब 12 किट आ सकते हैं. वहीं 14 से 15 रुपये वाले 2-ब्रश किट के मामले में 100 रुपये में करीब 6 से 7 किट ही आएंगे.

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सिर्फ होटल ही नहीं करते इनका इस्तेमाल

ऐसे डेंटल किट का इस्तेमाल सिर्फ होटलों में नहीं होता. हॉस्टल, गेस्ट हाउस, अस्पताल, ट्रैवल कंपनियां, कॉर्पोरेट गिफ्ट पैक और दूसरे संस्थान भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं. खास बात यह है कि इन किट को आमतौर पर व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए नहीं, बल्कि संस्थानों और बिजनेस के लिए बड़ी संख्या में तैयार किया जाता है. इसलिए इनकी कीमत सामान्य रिटेल पैक से अलग होती है.

कीमत देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं

होटल के कमरे में मिलने वाला डेंटल किट हमें भले ही एक छोटी और मामूली चीज लगे, लेकिन इसके पीछे पूरा थोक बाजार काम करता है. होटल बड़ी संख्या में ऐसे किट खरीदते हैं और इसी वजह से उन्हें प्रति पीस कम कीमत मिलती है. उपलब्ध ऑनलाइन थोक लिस्टिंग के आधार पर साधारण होटल डेंटल किट करीब 8 से 10 रुपये प्रति पीस, जबकि 2 टूथब्रश और 1 टूथपेस्ट वाला किट करीब 14 से 15 रुपये प्रति पीस पड़ता दिखाई देता है. यानी 2 ब्रश वाले किट के लिए 100 रुपये में करीब 7 पीस का हिसाब लगाया जा सकता है.

हालांकि, फाइनल प्राइस हर सप्लायर और ऑर्डर के हिसाब से अलग हो सकती है. ज्यादा मात्रा में खरीदारी, बेहतर क्वालिटी या अलग पैकिंग होने पर रेट बदल सकता है. यानी अगली बार होटल के कमरे में जब आपको 2 ब्रश वाला छोटा सा डेंटल किट दिखाई दे, तो यह जरूरी नहीं कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो. होटल के लिए इसकी असली प्राइस रिटेल बाजार से नहीं, बल्कि थोक खरीदारी से तय होती है.

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