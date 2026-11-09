...दिवाली की रात जब आजतक की टीम पहुंची AQI मॉनिटरिंग स्टेशन, देखें दिल्ली में REALITY CHECK

दीपावली की रात दिल्ली-NCR में आतिशबाजी का शोर और धुआं आसमान छू रहा था. जब प्रदूषण का स्तर चरम पर पहुंच रहा था, तब इंडिया टुडे और आज तक की टीम ने जमीन पर उतरकर सरकारी AQI मॉनिटरिंग स्टेशन और उसके सिस्टम की असल स्थिति जांचने निकला. यह रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की है जो आम दिल्लीवासियों को बताती है कि वे कितनी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं.

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रात के अंधेरे में टीम ने विभिन्न AQI स्टेशनों का दौरा किया. कई जगहों पर लाइव डेटा ट्रांसमिशन बंद पाया गया. NSIT द्वारका स्टेशन पर गार्ड ने साफ बताया कि रात 9 बजे के बाद लाइव ट्रांसमिशन बोर्ड स्विच ऑफ कर दिया गया था. लोधी रोड स्टेशन पर गार्ड का कहना था कि एक्यूआई मॉनिटर तो है, लेकिन अब डेटा को विजुअलाइज नहीं किया जाता. ये दोनों घटनाएं उस समय की हैं जब शहर में पटाखों की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं.

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द्वारका और आईटीओ में दर्ज चरम प्रदूषण स्तर

टीम ने द्वारका सेक्टर 8 स्टेशन पर लाइव फीड कैप्चर किया. रात 11:30 बजे वहां पीएम 2.5 का स्तर 1725 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज हुआ. आईटीओ स्टेशन पर रात 1 बजे यह आंकड़ा 994 तक पहुंच गया. ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं हैं.

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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार पीएम 2.5 का सबसे ऊंचा ब्रेकपॉइंट 250 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, जिसके बाद एक्यूआई 500 यानी ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच जाता है. द्वारका में यह स्तर लगभग सात गुना और आईटीओ में लगभग चार गुना ज्यादा था.

फिर भी भौतिक मॉनिटर पर दिखने वाले आंकड़े और ऑनलाइन डैशबोर्ड में बड़ा अंतर था. द्वारका का ऑनलाइन एक्यूआई 403 और आईटीओ का 407 दिखाया जा रहा था. जब प्रदूषण इतना बढ़ जाए तो डैशबोर्ड आम लोगों को क्या संदेश देता है? यह सवाल इस रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है.

ऑनलाइन डैशबोर्ड और वास्तविकता का अंतर

उसी समय ऑनलाइन डैशबोर्ड लाइव डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहा था. टीम ने टाइमस्टैम्प वाले स्क्रीनशॉट भी लिए जो साफ बताते हैं कि सिस्टम रियल-टाइम जानकारी देने में नाकाम रहा. जब हवा में जहरीले कण कई गुना बढ़ जाते हैं तब भी आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर स्थिति ‘बहुत खराब’ या ‘गंभीर’ के आसपास ही दिखाई देती है. इससे आम नागरिक को सही तस्वीर नहीं मिल पाती. वे यह नहीं समझ पाते कि बाहर निकलना कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी वाले लोगों के लिए.

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रात 10 बजे की पाबंदी का खुला उल्लंघन

दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी के लिए रात 10 बजे की समय सीमा तय की थी. लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में साफ दिखा कि यह नियम खुलेआम तोड़ा जा रहा था. द्वारका सेक्टर 8 मॉनिटरिंग स्टेशन के ठीक बाहर पटाखे फोड़े जा रहे थे. स्टेशन का डिस्प्ले उसी समय चरम प्रदूषण स्तर दिखा रहा था. आतिशबाजी का शोर और धुआं दोनों एक साथ शहर को घेर रहे थे.

शहर पर छाई धुंध की चादर

रात भर की ग्राउंड ट्रेल में द्वारका से लेकर सरदार पटेल मार्ग, लोधी रोड, सेंट्रल दिल्ली और कनॉट प्लेस तक घनी धुंध दिखाई दी. शहर जैसे किसी धुएं के कंबल में लिपटा हुआ था. यह दृश्य सिर्फ एक रात का नहीं, बल्कि हर साल दीपावली के बाद दोहराए जाने वाले संकट का प्रतीक है.

यह रिपोर्ट सरकारी निगरानी व्यवस्था की कमियों को उजागर करती है. कुछ स्टेशन लाइव डेटा नहीं भेज रहे थे, कुछ जगहों पर विजुअलाइजेशन बंद था और जब प्रदूषण सीपीसीबी के निर्धारित उच्चतम स्तर से कई गुना ज्यादा हो गया तब भी डैशबोर्ड सीमित आंकड़े ही दिखा रहा था.

पीएम 2.5 जैसे महीन कण फेफड़ों और रक्तप्रवाह में पहुंचकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करते हैं. जब सिस्टम सही समय पर सही जानकारी नहीं देता तो लोगों के पास बचाव के उपाय करने का मौका भी कम रह जाता है.

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दीपावली की खुशियों के साथ प्रदूषण का यह वार दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ता है. आतिशबाजी पर प्रतिबंध और समय सीमा के बावजूद उल्लंघन आम बात है. साथ ही निगरानी व्यवस्था में पारदर्शिता और रियल-टाइम डेटा की कमी स्थिति को और गंभीर बनाती है.

आम नागरिक को चाहिए कि वह आधिकारिक आंकड़ों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अपने आसपास की हवा की स्थिति खुद भी समझे और जरूरी सावधानियां बरते. सरकार और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों को चाहिए कि वे स्टेशनों को पूरी तरह सक्रिय रखें, डेटा ट्रांसमिशन में बाधा न आने दें और जब प्रदूषण निर्धारित सीमा से बहुत ऊपर चला जाए तो स्पष्ट चेतावनी जारी करें.

सिर्फ आंकड़े दिखाना काफी नहीं, लोगों को सही और समय पर जानकारी मिलनी चाहिए. दीपावली की रात की यह ग्राउंड रिपोर्ट याद दिलाती है कि स्वच्छ हवा का अधिकार महज नारे नहीं, बल्कि एक जरूरी जरूरत है.

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