Ranbir Kapoor Fitness: खाली पेट कार्डियो-रेड लाइट थेरेपी लेते हैं रणबीर, 44 साल में कैसे बनाई तगड़ी बॉडी? फुटबॉल छोड़ खेलने लगे पैडल टेनिस

रणबीर कपूर फिल्म रामायण को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. मूवी ने वर्ल्डवाइड 500 करोड़ कमा लिए हैं. फिल्म में रणबीर ने भगवान राम का किरदार प्ले किया है. इस रोल में फिट बैठने के लिए एक्टर ने काफी मेहनत की है. एक इंटरव्यू में एक्टर ने अपनी फिटनेस का राज खोला है. उन्होंने बताया वो चीट मील में क्या खाते हैं. बिजी शेड्यूल में कैसे खुद को फिट रखते हैं.

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रणबीर की फिटनेस का खुला राज

रणबीर ने कहा कि उनके प्रोफेशन में फिट रहना जरूरी है. रोल के अनुसार उनकी डाइट बदलती रहती है. कलाकार को अपने कैरेक्टर की तरह दिखना पड़ता है. वो ज्यादातर घर का खाना प्रिफर करते हैं. पिंकविला संग बातचीत में एक्टर से पूछा गया कि हेक्टिक शेड्यूल के बीच वो अपने फूड और वेलनेस का कैसे ध्यान रखते हैं?

जवाब में एक्टर ने कहा- 99 प्रतिशत मैं घर का खाना खाता हूं. मैं स्मॉल मील लेना पसंद करता हूं. मैं अपनी वेलनेस का काफी ख्याल रखता हूं. इस उम्र में मेरे लिए फिट रहना बहुत जरूरी है. रणबीर ने बताया कि वो आइस बाथ, सौना बाथ, रेड लाइट थेरेपी (इस प्रक्रिया में स्किन पर खास तरह की लाल रोशनी और नियर-इन्फ्रारेड लाइट डाली जाती है. इससे स्किन बेहतर होती है. हेयर ग्रोथ होता है), एज बोट मशीन का इस्तेमाल करते हैं.

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वो फिटनेस, वेलनेस में पूरी तरह खुद को बिजी रखते हैं. वो पैडल टेनिस खेलते हैं. पहले फुटबॉल खेलते थे. लेकिन जबसे उन्होंने 40 साल पार किए हैं. उन्हें एहसास हो गया है कि वो फुटबॉल को खेल की क्षमता से कम दे पा रहे हैं.

रणबीर के मुताबिक, वो ब्रेकफास्ट पर्सन हैं. सुबह उठने के बाद सबसे पहले आलिया को हग करते हैं. फिर बेटी के रूम में जाकर उसे प्यार करते हैं. राहा के रूम में कॉफी पीते हैं. फिर नाश्ते में कभी पोहा, कभी प्रोटीन शेक पीते हैं. ये सब उनके मूड और वर्क शेड्यूल पर डिपेंड करता है. रणबीर ने बताया संडे के दिन वो बेटी संग खेलना, मूवी देखना या पैडल टेनिस गेम में जाना पसंद करते हैं. मसाज लेना, घर का खाना, दोस्तों-फैमिली संग वक्त बिताना उन्हें पसंद है. उन्हें मीठा काफी पसंद है. वो चीजकेक या चॉकलेट के लिए अपनी डाइट तोड़ सकते हैं. चीट मील में वो पिज्जा या चाइनीज खाना पसंद करते हैं.

रणबीर को सुबह उठकर वर्कआउट करना पसंद है. ऐसा करने से उनकी मॉर्निंग रिप्रेशिंग होती है. वो खाली पेट कार्डियो या वर्कआउट करते हैं. इससे उनकी बॉडी एनर्जी से भर जाती है.

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