चीनी कंपनी ने सबको पछाड़ा... लाई 500Kmph स्पीड वाली दुनिया की पहली प्रोडक्शन कार

रफ्तार के दीवानों की लिस्ट में अब एक नया नाम जुड़ गया है. चीन की दिग्गज कार कंपनी बीवाईडी (BYD) ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड कर लिया है. कंपनी की इलेक्ट्रिक हाइपरकार यांगवांग यू9 एक्सट्रीम (Yangwang U9 Xtreme) ने 503.17 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड छू ली है. इसके साथ ही ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गगया है.

और पढ़ें

इस माइलस्टोन के साथ बीवाईडी यांगवांग यू9 एक्सट्रीम आधिकारिक तौर पर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का आंकड़ा पार करने वाली पहली प्रोडक्शन कार बन गई है. ये रिकॉर्ड अबू धाबी में शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान रोड (E11) के एक विशेष रूप से सुरक्षित हिस्से पर बनाया गया है.

इस कार को प्रोफेशनल रेसिंग ड्राइवर मार्क बासेंग चला रहे थे. इस अचीवमेंट को एफआईए और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है. आइए जानते हैं इस कार की खास बातें.

अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया

बीवाईडी यांगवांग यू9 एक्सट्रीम ने 503.17 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड का आंकड़ा छू लिया है. इस स्पीड से कार सिर्फ एक सेकंड में 140 मीटर की दूरी कवर कर सकती है. यानी पलक झपकते ही कार एक फुटबॉल मैदान से भी ज्यादा दूरी पार कर सकती है.

Advertisement

इससे पहले सितंबर 2025 में इस कार ने जर्मनी के एटीपी पापेनबर्ग टेस्टिंग ट्रैक पर 496.22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड भरी थी. अब कार ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ज्यादा बेहतर स्पीड हासिल की है. पिछली टॉप स्पीड के मुकाबले इस बार कार ने 6.95 किलोमीटर प्रति घंटे की ज्यादा स्पीड पकड़ी है.

यह भी पढ़ें: चीनी कार कंपनी BYD की भारत में हुई बल्ले-बल्ले... 121.6% बढ़ी सेल्स

ध्यान रखें कि इस तरह के टेस्ट एक क्लोज्ड रोड पर प्रोफेशनल्स की देख रेख में होते हैं. इस बार का अचीवमेंट इसलिए खास है क्योंकि कार की टेस्टिंग किसी प्रोफेशनल रेसिंग ट्रैक पर नहीं हुई है. बल्कि अबू धाबी के E11 हाईवे के बंद और सुरक्षित हिस्से पर इसे दौड़ाया गया है.

यहां बात सिर्फ कार की रफ्तार की नहीं है. बल्कि कार को रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में चलाया गया है, जहां कई तरह की चुनौतियां होती हैं. इस हाईवे पर कार को ज्यादा टेम्परेचर, साइड से चलने वाली तेज हवाओं और धूल जैसी चुनौतियां का सामना करना पड़ा है.

यह भी पढ़ें: BYD Sealion 7: एक-दो नहीं पूरे 11 एयरबैग! 567KM रेंज वाली धांसू इलेक्ट्रिक कार लॉन्च

क्या है कार में खास?

यांगवांग यू9 एक्सट्रीम को बीवाईडी ने 1200 वोल्ट वाले हाई-वोल्टेज प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है. इसमें चार इलेक्ट्रिक मोटर दिए गए हैं, जो 30 हजार आरपीएम तक की स्पीड तक पहुंच सकते हैं. इन सभी मोटरों का कंबाइन्ड आउटपुट 2977 एचपी है.

Advertisement

इतनी स्पीड पर सेफ्टी और स्टेबिलिटी को बना रखने के लिए कार के टायर, ब्रेकिंग सिस्टम, कूलिंग आर्किटेक्चर और बॉडी कंट्रोल सिस्टम में बदलाव किया गया था. ये एक लिमिटेड नंबर्स वाली कार है. बीवाईडी ने कन्फर्म किया है कि दुनियाभर में इसकी सिर्फ 30 यूनिट्स ही तैयार की जाएंगी.

---- समाप्त ----