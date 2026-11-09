व्हिस्की डेट्स, इवेंट के बाद साथ कार में जाना... Nvidia के CEO की कैसे चाइनीज एलिस से बढ़ीं नजदीकियां?

एनवीडिया (Nvidia) के CEO जेनसन हुआंग (Jensen Huang) के चाइनीज महिला से अफेयर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. इस अफेयर की वजह से जेनसन हुआंग विवादों में घिर गए हैं. खुद जेनसन ने अफेयर की बात कबूल कर ली है.

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दरअसल, जिस चाइनीज महिला से अफेयर की बात कही जा रही है, उसे तमाम रिपोर्ट्स में चीनी जासूस बताया जा रहा है, महिला का नाम एलिस हुआंग (Alice Huang) है. इस खुलासे के बाद ग्लोबल टेक्नोलॉजी और राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है.

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला केवल एक निजी रिश्ते का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जासूसी के एक बड़े जाल से जुड़ा हुआ है. आइए जानते हैं कि दोनों के बीच यह संपर्क और नजदीकियां कैसे शुरू हुईं?

पत्रकारिता से टेक इंडस्ट्री तक का सफर

एलिस हुआंग चीनी नागरिक हैं. अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने चीन के सरकारी टीवी चैनलों में एक रिपोर्टर के रूप में काम किया था. इसके बाद उन्होंने एचएसबीसी बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं के साथ काम किया, और फिर टेक्नोलॉजी एंड डेटा सेंटर सेक्टर में कदम रखा. वह सिंगापुर स्थित कंपनी 'मेगास्पीड इंटरनेशनल' में सीनियर अधिकारी बनीं, जो एआई सिस्टम को चलाने के लिए क्लाउड और कंप्यूटिंग पावर किराये पर देती है. इसी पेशेवर पहुंच के जरिए उनका संपर्क एनवीडिया के शीर्ष नेतृत्व तक बना.

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ताइपे के बार से शुरू हुईं नजदीकियां

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेनसन हुआंग और एलिस हुआंग के बीच जून 2024 से सार्वजनिक रूप से नजदीकियां बढ़नी शुरू हुईं. जून 2024 में ताइपे में एक टेक्नोलॉजी बिजनेस मेले के बाद दोनों को एक साथ देखा गया था. उस सभा में उद्योग के अन्य दिग्गजों के साथ जेनसन हुआंग एलिस के बगल में बैठे नजर आए थे, जहां दोनों को व्हिस्की का आनंद लेते हुए देखा गया था. यहीं से दोनों के बीच अनौपचारिक मेल-जोल बढ़ने लगा.

डिनर पार्टियों से लेकर निजी मुलाकातें

यह रिश्ता सिर्फ एक मुलाकात तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समय के साथ और गहरा होता गया. इसके बाद मई 2025 में ताइपे में आयोजित 'कंप्यूटैक्स' (Computex) टेक प्रदर्शनी के दौरान, एनवीडिया प्रमुख द्वारा एक चीनी रेस्टोरेंट में डिनर का आयोजन किया गया था. इस डिनर पार्टी में एलिस हुआंग जेनसन के बेहद करीब बैठी दिखाई दीं.

Culper Research's post from May.

रिपोर्ट्स की मानें तो इस डिनर पार्टी में एलिस को जेनसन हुआंग के गाल पर किस करते और उनकी पीठ पर हाथ रखते हुए भी देखा गया. जब जेनसन रेस्टोरेंट से बाहर आकर मीडिया से बात कर रहे थे, तब एलिस भी उनके साथ बाहर आईं और बाद में दोनों एक ही कार में सवार होकर रवाना हुए.

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नजदीकियों के बीच अरबों डॉलर के व्यावसायिक सौदे

इन निजी नजदीकियों के पीछे एक बड़ा व्यावसायिक पहलू भी जुड़ा था. एलिस हुआंग की कंपनी 'मेगास्पीड इंटरनेशनल' ने 2024 के बाद से एनवीडिया के हाईटेक AI प्रोसेसरों की भारी-भरकम खरीदारी शुरू कर दी थी. दो वर्षों के भीतर इस कंपनी ने लगभग 4.8 बिलियन डॉलर के एनवीडिया चिप्स खरीदे, जिससे यह दक्षिण-पूर्व एशिया में एनवीडिया के सबसे बड़े ग्राहकों में शुमार हो गई.

जासूसी का संदेह और खुफिया एजेंसियों की नजर

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि मेगास्पीड की यह आक्रामक खरीदारी और एलिस हुआंग की जेनसन हुआंग तक पहुंच एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा थी. अमेरिकी एजेंसियों की साल भर चली निगरानी के बाद यह रिपोर्ट सामने आई कि एलिस हुआंग को कथित तौर पर चीन के स्टेट सिक्योरिटी मंत्रालय द्वारा एक 'एसेट' के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था.

खुफिया रिपोर्टों में अंदेशा जताया गया कि इस रिश्ते की आड़ में चीन, अमेरिकी एआई नीतियों, एनवीडिया की गोपनीय रणनीतियों और खुद जेनसन हुआंग के जरिए संवेदनशील तकनीकी जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रहा था. हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने एलिस पर जासूसी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि इसे चीन को बदनाम करने और उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने के अलावा कुछ नहीं है.

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जेनसन हुआंग ने पत्नी से मांगी माफी

वहीं, जेनसन हुआंग ने अपने बचाव में कहा है कि एलिस के साथ उनकी बातचीत पूरी तरह से सामान्य व्यावसायिक और कंपनी के प्रोजेक्ट्स से जुड़ी हुई थी. लेकिन इस खुलासे के बाद खुद जेनसेन हुआंग ने अपनी पत्नी को धोखा देने की बात स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी है, उन्होंने यह भी कहा कि वह कंपनी और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. हालांकि इन सनसनीखेज आरोपों के बाद एनवीडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुरंत एक स्वतंत्र जांच शुरू कर दी.

एनवीडिया के स्वतंत्र निदेशक इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या इस रिश्ते के दौरान कोई संवेदनशील गोपनीय जानकारी या ट्रेड सीक्रेट लीक हुए हैं या नहीं. अगर स्वतंत्र जांच में यह साबित होता है कि कंपनी या देश की सुरक्षा से कोई समझौता हुआ है, तो बोर्ड पर उन्हें हटाने का भारी दबाव बन सकता है.

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