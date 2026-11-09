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फैक्ट चेक: BSF जवानों पर हमला करने वालों के घरों पर ‘बुलडोजर एक्शन’? नहीं, ये किसी और देश के वीडियो हैं

त्रिपुरा में BSF जवानों पर हुए हमले के बाद से इस मामले से जुड़ी कई फर्जी खबरें वायरल हो रही हैं. कई लोग सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो शेयर करके इस घटना के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई का दावा कर रहे हैं. आजतक फैक्ट चेक की रिपोर्ट.

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आजतक फैक्ट चेक

दावा
त्रिपुरा का ये वीडियो BSF जवानों पर हमला करने वालों के घर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को दिखाता है.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये बांग्लादेश के मीरपुर में अवैध बस्तियों के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान का वीडियो है.

दो नवंबर को त्रिपुरा के आशाबाड़ी इलाके में BSF जवानों पर हुए हमले के मामले में अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इसी संदर्भ में त्रिपुरा में कथित बुलडोजर एक्शन के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

इनमें देखा जा सकता है कि बुलडोजर के जरिये कुछ अस्थायी दुकानों/घरों को तोड़ा जा रहा है. कुछ लोग रोते-चिल्लाते भी नजर आ रहे हैं. इन्हें BSF पर हमला करने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई का वीडियो बताकर शेयर किया जा रहा है.

लेकिन ये तीनों ही वीडियो भारत के नहीं हैं. आइए जानते हैं इनकी असली कहानी.  

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वीडियो-1 

इस वीडियो में एक टिन से बने घर में बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है. घर की खिड़की से कुछ महिलाएं हाथ जोड़कर ऐसा न करने की गुहार लगाती दिख रही हैं. इसे एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “ये जिहादी लोग अपना घर बचाने के लिए तड़प रहे हैं. एक-एक को चुन-चुनकर BSF के जवान उठाकर ले जा रहे हैं.”

रिवर्स सर्च के जरिये हमें बांग्लादेशी मीडिया संस्थान ATN Bangla News की 20 मई की एक वीडियो रिपोर्ट मिली, जिसमें ये वीडियो देखा जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, ये घटना बांग्लादेश के मीरपुर की है, जहां प्रशासन ने अवैध बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई की थी.

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बांग्लादेश के तमाम न्यूज आउटलेट्स की खबरों में इसे देखा जा सकता है.

वीडियो-2

इस वीडियो में एक बुलडोजर किसी टीन की दुकान को तोड़ता नजर आ रहा है. इसे शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, “बाबा जी ने बुलडोजर की लत सबको लगा दी है. त्रिपुरा में BSF जवानों पर हमला करने वाला पूरा गांव जेल जा चुका है और अब उस गांव के घरों पर बुलडोजर भी चलने लगा है.”

वीडियो को गौर से देखने पर, जिस दुकान को तोड़ा जा रहा है, उसका नाम और पता बांग्ला में लिखा हुआ नजर आता है. इसके मुताबिक ये बांग्लादेश के बाबुरहाट के चांदपुर में स्थित एक मिठाई और पेस्ट्री की दुकान थी.

बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट Samakal News की 24 अगस्त की वीडियो रिपोर्ट में इसे देखा जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक ये Chandpur-Cumilla हाईवे के पास अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई के वक्त का वीडियो है. 

वीडियो-3 
 

इस वीडियो में कुछ महिलाएं बुलडोजर कार्रवाई के दौरान रोती-बिलखती दिखाई दे रही हैं. रिवर्स सर्च के जरिये ये हमें बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट Bangla Post News के फेसबुक पेज पर मिला. पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो बांग्लादेश के Diabari इलाके का है. ये इलाका ढाका के Uttara में है.

इसे 'BD 24 Live', 'Voice of Bangla' समेत कई बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट्स की खबरों में देखा जा सकता है.

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साफ है कि वायरल हो रहे तीनों वीडियो बांग्लादेश के हैं और इन्हें त्रिपुरा का बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है.

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