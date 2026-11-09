चीन की तोप के सहारे भारत से मुकाबले की तैयारी, PAK देख रहा दिन में ख्वाब

ऑपरेशन सिंदूर में चीन के हथियारों पर भरोसा करके पाकिस्तान ने मुंह की खाई. अब वह इस कोशिश में है कि वह चीन में बनने वाली नई SH16 155 मिलीमीटर ऑटोमैटिक सेल्फ-प्रोपेल्ड होवित्जर खरीद ले. इसका इस्तेमाल वह भारत से लगी सीमा पर करेगा. ये हथियार ऑटोमैटिक आर्टिलरी टरेट और ट्रैक्ड आर्मर प्लेटफॉर्म से लैस है.

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SH16 का मुख्य आकर्षण इसका स्वचालित टरेट है जो सैनिकों का कार्यभार कम करता है. क्रू की सुरक्षा बढ़ाता है. इमेजरी से साफ है कि इसमें बड़ा अनमैन्ड टरेट लगा है जिस पर 155मिमी गन माउंटेड है. पारंपरिक होवित्जर की तुलना में SH16 में ऑटोमेशन की वजह से कम आदमी लगते हैं.

क्रू ज्यादातर काम आर्मर्ड केबिन के अंदर से कर सकता है. इससे फायर रेट बढ़ने की संभावना रहती है. असली प्रभाव अम्यूनिशन हैंडलिंग सिस्टम, फायर कंट्रोल और हालात पर निर्भर करेगा. वर्तमान में पाकिस्तान अमेरिकी M109 सीरीज की ट्रैक्ड स्व-चालित होवित्जर चलाता है. कई वैरिएंट होने के बावजूद पुराने मॉडल की सीमाएं हैं.

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SH-15 के बाद SH16 की जरूरत

पाकिस्तान पहले ही चीन से SH-15 155मिमी स्व-चालित होवित्जर खरीद चुका है. 2019 में 236 सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. SH-15 6x6 ट्रक बेस्ड है जो सड़कों पर अच्छी गति और तेजी से डिप्लॉयमेंट देता है. लेकिन ट्रैक्ड चेसिस वाली SH16 कठिन इलाकों में बेहतर मोबिलिटी प्रदान करेगी.

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इससे आर्मी को SH-15 के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने का विकल्प मिलेगा. एक तरफ रोड मोबिलिटी और दूसरी तरफ रफ टेरेन क्षमता. यह संयोजन पाकिस्तान की आर्टिलरी को लचीला बना सकता है.

SH16 का मॉड्यूलर डिजाइन इसे अलग-अलग चेसिस पर लगाने योग्य बनाता है. 155मिमी/52 कैलिबर गन आधुनिक तोपखाने में लोकप्रिय है क्योंकि यह एक्सटेंडेड रेंज म्यूनिशन फायर कर सकती है. ऑटोमेटेड टरेट मैनपावर कम करता है और सुरक्षा बढ़ाता है.

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SH16 में 155मिमी/52 कैलिबर गन है. अनमैन्ड टरेट का वजन करीब 14 टन है और इसमें लगभग 30 राउंड अम्यूनिशन रखने की क्षमता है. रेंज रॉकेट असिस्टेड या बेस-ब्लीड प्रोजेक्टाइल के साथ 50 से 56 किलोमीटर तक पहुंच सकती है.

क्रू आमतौर पर दो से तीन सदस्यों का होता है क्योंकि लोडिंग, एमिंग और फायरिंग काफी हद तक स्वचालित है. कुछ वेरिएंट में लेजर इग्निशन सिस्टम भी बताया गया है जो पारंपरिक तरीकों से बेहतर स्थिरता देता है. ट्रैक्ड वर्जन कठिन इलाके में बेहतर प्रदर्शन करता है जबकि व्हील्ड वर्जन (जैसे SH16A) सड़क गति में तेज है.

भारत के K9 वज्र से तुलना

भारत K9 वज्र-टी इस्तेमाल करता है जो दक्षिण कोरिया के K9 थंडर पर आधारित 155मिमी/52 कैलिबर ट्रैक्ड स्व-चालित होवित्जर है. भारत ने पहले 100 सिस्टम इंडक्ट किए और बाद में और 100 का ऑर्डर दिया. कुछ रिपोर्ट्स में और विस्तार की बात भी है.

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कैलिबर: 155मिमी/52

155मिमी/52 रेंज: मानक गोला के साथ करीब 40 किमी, एक्सटेंडेड रेंज के साथ 50 किमी या उससे ज्यादा

मानक गोला के साथ करीब 40 किमी, एक्सटेंडेड रेंज के साथ 50 किमी या उससे ज्यादा फायर रेट: बर्स्ट में 15 सेकंड में 3 राउंड, सस्टेन्ड 6-8 राउंड प्रति मिनट

बर्स्ट में 15 सेकंड में 3 राउंड, सस्टेन्ड 6-8 राउंड प्रति मिनट क्रू: 5 सदस्य

5 सदस्य वजन: क रीब 47-50 टन

रीब 47-50 टन रोड स्पीड: लगभग 67 किमी प्रति घंटा

लगभग 67 किमी प्रति घंटा इंजन: करीब 1000 हॉर्सपावर डीजल

करीब 1000 हॉर्सपावर डीजल विशेषता: शूट-एंड-स्कूट क्षमता, एमआरएसआई (मल्टीपल राउंड सिमल्टेनियस इंपैक्ट), हाई एल्टीट्यूड और डेजर्ट के लिए बनाई गई है.

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दोनों सिस्टम 155मिमी/52 कैलिबर हैं लेकिन सिर्फ कैलिबर और ऑटोमेशन की तुलना अधूरी होगी. सुरक्षा स्तर, अम्यूनिशन स्टोरेज, फायर रेट की निरंतरता, रेंज की सटीकता, फायर कंट्रोल इंटीग्रेशन, विश्वसनीयता और वास्तविक मैदान की मोबिलिटी मायने रखती है. K9 वज्र भारी आर्मर्ड है और भारतीय परिस्थितियों (हाई एल्टीट्यूड सहित) के लिए संशोधित है. SH16 ज्यादा ऑटोमेटेड और कम क्रू वाली है जिससे लंबे ऑपरेशन में फायदा हो सकता है.

अगर पाकिस्तान SH16 खरीदता है तो उसकी आर्टिलरी आधुनिकीकरण में तेजी आएगी. SH-15 के साथ ट्रैक्ड विकल्प मिलने से विविधता बढ़ेगी. भारत के लिए यह क्षेत्रीय सैन्य संतुलन का हिस्सा है. भारत पहले से K9 वज्र बढ़ा रहा है और स्वदेशी सामग्री बढ़ाकर आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है. दोनों पक्षों की क्षमताएं न सिर्फ संख्या बल्कि ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, अम्यूनिशन सप्लाई और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंटीग्रेशन पर निर्भर करेंगी.

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कुल मिलाकर SH16 पाकिस्तान के लिए आधुनिक प्लेटफॉर्म हो सकती है लेकिन असली प्रभाव तैनाती, रखरखाव और युद्धक्षेत्र की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. क्षेत्र में आर्टिलरी आधुनिकीकरण की होड़ जारी रहने की संभावना है.

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