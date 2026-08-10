Chawal Ki Puri Recipe: गेहूं की पूरी छोड़ इस बार बनाएं चावल के आटे की पूरी, बनेगी एकदम कुरकुरी और खस्ता
Chawal Ki Puri Recipe: आपने अब तक कई तरह की पूरियां खाई होंगी लेकिन क्या कभी चावल के आटे से बनी पूरी खाई है. अगर नहीं तो आज हम आपको चावल के आटे से कुरकुरी पूरी बनाना बताएंगे, जिसे आप बेहद आसानी से बना सकते हैं.
Chawal Ki Puri Recipe: गेहूं के आटे की पूरी तो आपने कई बार खाई होगी लेकिन क्या आपने कभी चावल के आटे से बनी पूरी खाई है. आज हम आपको चावल के आटे से कुरकुरी पूरी बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे. इसका स्वाद आलू-टमाटर या आलू-परवल की सब्जी के साथ बेहद टेस्टी लगता है. इसे आप नाश्ते, लंच या डिनर के लिए कभी भी बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि चावल के आटे से टेस्टी पूरी कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
2 कप चावल का आटा
1 उबला हुआ आलू
1/2 छोटा चम्मच जीरा
1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च
1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया
नमक स्वादानुसार
जरूरत के अनुसार गरम पानी
तलने के लिए तेल