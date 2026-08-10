Chawal Ki Puri Recipe: गेहूं की पूरी छोड़ इस बार बनाएं चावल के आटे की पूरी, बनेगी एकदम कुरकुरी और खस्ता

Chawal Ki Puri Recipe: गेहूं के आटे की पूरी तो आपने कई बार खाई होगी लेकिन क्या आपने कभी चावल के आटे से बनी पूरी खाई है. आज हम आपको चावल के आटे से कुरकुरी पूरी बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे. इसका स्वाद आलू-टमाटर या आलू-परवल की सब्जी के साथ बेहद टेस्टी लगता है. इसे आप नाश्ते, लंच या डिनर के लिए कभी भी बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि चावल के आटे से टेस्टी पूरी कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

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इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

2 कप चावल का आटा

1 उबला हुआ आलू

1/2 छोटा चम्मच जीरा

1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

नमक स्वादानुसार

जरूरत के अनुसार गरम पानी

तलने के लिए तेल

चावल की पूरी बनाएं कैसे ?

सबसे पहले एक बड़े बाउल में चावल का आटा लें. इसमें नमक, जीरा, बारीक कटी हरी मिर्च, हरा धनिया और मैश किया हुआ उबला आलू डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें धीरे-धीरे गरम पानी डालते हुए आटा गूंथें. ध्यान रखें कि आटा न ज्यादा सख्त हो और न ही बहुत नरम. आटा तैयार होने के बाद इसे ढककर करीब 10 मिनट के लिए रख दें. इसके बाद हाथों पर थोड़ा तेल लगाकर आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. एक लोई लेकर इसे हल्के हाथ से बेलें और पूरी का आकार दें. इसी तरह बाकी लोइयां भी तैयार कर लें. अब कड़ाही में तेल डालकर मीडियम आंच पर गर्म करें. तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो एक-एक करके पूरियां डालें और दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. तैयार पूरियों को प्लेट में निकाल लें. गरमागरम चावल की पूरी को आलू की सब्जी, चटनी या दही के साथ सर्व करें.

चावल की पूरी बनाते समय रखें इन बातों का ध्यान

आटा गूंथने के लिए गरम पानी का इस्तेमाल करें.

आटा न ज्यादा सख्त हो और न ज्यादा नरम.

पूरी को बहुत पतला न बेलें, वरना वह टूट सकती है.

आटा चिपके तो हाथों पर थोड़ा तेल लगाएं.

पूरी तलने से पहले तेल अच्छी तरह गर्म करें.

पूरियों को मीडियम आंच पर तलें.

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