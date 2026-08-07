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आज 7 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: नियंत्रण बनाए रखें, बड़ों की बात ध्यान से सुनें

Aaj ka Mithun Rashifal 7 August 2026, Gemini Horoscope Today: प्रियजनों को उपहार दे सकते हैं. व्यक्तिगत संबंधों में अन्य की कमियों को नजरअंदाज करें. अपनों को सरप्राइज दे सकते हैं.नियंत्रण बनाए रखें

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लेनदेन में सजगता बनाए रहें. बजट की अनदेखी न करें. लापरवाही का नजरिया वित्तीय कार्यों को प्रभावित करेगा. कामकाजी प्रयासों में धैर्य से काम लें. परिस्थितियां पर नियंत्रण बढ़ाएं. न्यायिक मामलों पर फोकस रखें. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. वादविवाद में न पड़ें. आर्थिक मामलों में सजग रहें. रिश्तों संबंधों में सुधार के प्रयास बढ़ाएंगे. निवेश नियंत्रित बनाए रखें. विदेश के मामलों पर जोर रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ें. नियमों का पालन बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- जल्दी न करें. कार्यों में ढिलाई से बचें. पेशेवर यात्राएं बनी रह सकती हैं. भेंटवार्ता में सावधान रहें. सेवाकार्यों में व्यस्तता रहेगी. विविध साधारण विपक्षियों दूरी बनाए रहें.

धन संपत्ति- वित्तीय अनुभवों में लापरवाीह न दिखाएं. लेनदेन के कार्यों में स्पष्टता रखें. निरंतरता व अनुशासन बढ़ाएं. जिम्मेदारियों को सहजता से निभाएं. उधार के लेनदेन से बचें.

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प्रेम मैत्री- विवेकपूर्ण व्यवहार बनाए रहें. रिश्तों में सहजता बनाए रहें. स्वजनों को अनदेखा न करें. संबंधों में सावधान रहेंगे. प्रेम स्नेह में धैर्य दिखाएं. प्रियजनों को उपहार दे सकते हैं. व्यक्तिगत संबंधों में अन्य की कमियों को नजरअंदाज करें. अपनों को सरप्राइज दे सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- नियंत्रण बनाए रखें. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. भावावेश में निर्णय न लें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. रहन सहन सहज होगा.

आज का उपाय: दैत्यों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. विनम्र रहें.

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शुभ अंक : 6, 7 और 9

शुभ रंग : आसमानी

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