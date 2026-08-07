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आज 7 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: रोग दोष दूर होंगे, मेलजोल बढ़ाएंगे

Aaj ka Kark Rashifal 7 August 2026, Cancer Horoscope Today: आपसी विश्वास को बढ़ावा मिलेगा. प्रेम संबंध मजबूत बनेंगे. मित्रों को प्रभावित करेंगे. भ्रमण पर जाएंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे.

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cancer horoscope
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आर्थिक पक्ष उछाल पर रहेगा. धन धान्य के संरक्षण पर जोर देंगे. लेनदेन में आगे रहेंगे. कार्यों में उत्साह और अनुशासन बनाए रखेंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. उचित अवसर प्राप्त होंगे. उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक प्रबंधन बेहतर रहेगा. प्रतियोगिता परीक्षा में आगे रहेंगे. पेशेवर प्रदर्शन में संवार आएगा. उम्मीद के अनुरूप प्रयास बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों में प्रबंधन से जु़ड़े मामलों पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में सकारात्मक रहेंगे. वित्तीय स्थितियों का लाभ उठाएंगे. पेशेवर कार्यों को वक्त पर पूरा करने की कोशिश बढ़ाएंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. कार्यक्षेत्र में समय देंगे.

धन संपत्ति- प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. विभिन्न परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. महत्वपूर्ण मामलों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे. पहल रखेंगे.

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आस्था विश्वास से रिश्ते मजबूत होंगे, प्रेम संबंधों को बल मिलेगा

प्रेम मैत्री- मन के मामले सुखप्रद बने रहेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. रिश्ते बल पाएंगे. वातावरण को संवारने में आगे रहेंगे. चर्चा संवाद रुचि रखेंगे. आपसी विश्वास को बढ़ावा मिलेगा. प्रेम संबंध मजबूत बनेंगे. मित्रों को प्रभावित करेंगे. भ्रमण पर जाएंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रोग दोष दूर होंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: दैत्यों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न बांटें. तेजी रखें.

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शुभ अंक : 2, 6 और 7

शुभ रंग : ब्राइट रेड

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