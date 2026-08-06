आज 6 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: व्यवस्था अनुशासन बने रहें, जरूरी बात ध्यान से सुनें

आर्थिक चुनौतियों में धैर्य बनाए रखें. कार्ययोजनाओं को लंबित रख सकते हैं. जल्दबाजी निर्णय न लें. लक्ष्यगत स्पष्टता रखें. नीति नियमों का पालन रखें. लोभ में आकर जोखिमपूर्ण कार्यों से जुड़ने की चूक न करें. आवश्यक कार्यों को गति दे पाएंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. रिश्तों के प्रति गंभीरता रहेगी. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था अनुशासन बने रहें. विनय विवेक बनाए रखें.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक कार्य में लापरवाही से बचें. पेशेवर पहल न करें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. अफवाहों पर ध्यान न दें. विपक्षियों से सावधान रहें. लेनदेन स्पष्टता रखें.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्यों में उलझन बढ़ेगी. निेवेश के मामलों में हड़बड़ी न दिखाएं. व्यवस्था पर जोर दें. नीति नियमों में सजग रहेंगे. विभिन्न विषयों में ढिलाई से बचें.

प्रेम मैत्री- अहंकार में न आएं. भावनात्मक प्रयासों में धैर्य बढ़ाएं. व्यक्तिगत संबंधों में विनम्रता बनाए रहें. मित्रों के साथ प्रेम स्नेह बनाए रखें. स्वजनों के लिए अधिकाधिक प्रयास बनाए रखने का भाव रहेगा. मन के माामलों में विनय विवेक बनाए रखें. कमियों को अनदेखा करें. व्यर्थ बातों को त्यागें.

स्वास्थ्य मनोबल- वादविवाद टालें. सेहत के प्रति सजग रहें. जरूरी बात ध्यान से सुनें. भावावेश में निर्णय न लें. रहन-सहन सामान्य रहेगा.



आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् बंृ बृहस्पतये नमः का जाप करें. व्रत संकल्प बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 5 और 6

शुभ रंग : वासंती

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