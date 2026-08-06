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आज 6 अगस्त 2026 वृष राशिफल: व्यवसायिक प्रयासों में गति आएगी, परस्पर विश्वास बढ़ेगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 6 August 2026, Taurus Horoscope Today: बैंकिंग पर जोर बना रहेगा. समक़क्ष भरोसा बनाए रखेंगे. विश्वसनीयता बढे़गी. साहस व सूझबूझ बढ़ाकर रखेंगे. सभी क्षेत्रों में अच्छा करेंगे.

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taurus horoscope
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नवीन प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. कला और सृजन की कोशिश तेज होंगी. सुखकर सूचनाएं मिल सकती हैं. परिचितों का सहयोग पाएंगे. वातावरण में सकारात्मकता बढ़ेगी. आर्थिक लाभ पर जोर रहेगा. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे. नीति नियम का पालन करेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. बजट के अनुरूप चलेंगे. खर्च पर नियंत्रण रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आधुनिकता को बढ़ावा देंगे. व्यवसायिक प्रयासों में गति आएगी. कामकाज में उम्दा स्थिति रहेगी. करियर कारोबार के लक्ष्य हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय साख में वृद्धि होगी. बैंकिंग पर जोर बना रहेगा. समक़क्ष भरोसा बनाए रखेंगे. विश्वसनीयता बढे़गी. साहस व सूझबूझ बढ़ाकर रखेंगे. सभी क्षेत्रों में अच्छा करेंगे.

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प्रेम मैत्री- संबंधों में मिठास बनाए रखेंगे. मेलजोल में बेहतर रहेंगे. रिश्तों में शुभता बढे़गी. सभी से तालमेल बनाए रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी. बड़प्पन रखेंगे. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सहयोग व सहकार बढ़ाएंगे. सरलता सहजता बढ़ेगी. कला कौशल के प्रयास बढ़ेंगे. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् बंृ बृहस्पतये नमः का जाप करें. तेजी बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : कांसे के समान

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