'मैंने अपने पतियों को धोखा देते हुए खुद पकड़ा था', बोलीं श्वेता तिवारी, करण जौहर ने कस दिया तंज

भरोसा, दोस्ती, साजिश और धोखा… अगर पहले सीजन में आपको ये सब कम लगा था तो इस बार तैयार हो जाइए, क्योंकि ‘द ट्रेटर्स’ का दूसरा सीजन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और मसालेदार नजर आ रहा है. करण जौहर एक बार फिर इस शाही खेल के मेजबान बनकर लौट आए हैं और इस बार महल में 21 चर्चित चेहरे एक-दूसरे के खिलाफ चाल चलते दिखाई देंगे.

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अमेजन प्राइम वीडियो ने शुक्रवार को ‘द ट्रेटर्स 2’ का धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया. ट्रेलर में तीखी बहस, गुप्त साजिश, दोस्ती में दरार और भावुक कर देने वाले पल साफ नजर आ रहे हैं. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा श्वेता तिवारी के उस बयान की हो रही है, जिसने पूरे ट्रेलर का माहौल ही बदल दिया.

शुरू हुआ असली खेल!

ट्रेलर की शुरुआत करण जौहर के दमदार अंदाज से होती है. वह कहते हैं- ये महल सपने जैसा दिखता है… और मैं उस सपने को बुरे सपने में बदलने का इंतजार नहीं कर सकता.

कंटेस्टेंट्स को दो गुटों में बांटा जाएगा- इनसेंट्स और ट्रेटर्स. इनसेंट्स का मकसद ट्रेटर्स को पहचानकर उन्हें गेम से बाहर करना होगा, जबकि ट्रेटर्स अपनी पहचान छिपाकर इनसेंट्स को एक-एक करके रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे.

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श्वेता का कबूलनामा

यानी यहां किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है. ट्रेलर में श्वेता तिवारी का एक बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है. वह कहती हैं- मैंने अपने पतियों को धोखा देते हुए खुद पकड़ा था.

श्वेता का ये बयान सुनकर लगता है कि उन्हें झूठ पकड़ने का अच्छा-खासा अनुभव है. लेकिन करण जौहर भी तुरंत पलटवार करते हैं और कहते हैं- आप झूठ पकड़ने में इतनी भी अच्छी नहीं हो सकतीं. अब करण का ये तंज किस तरफ था और महल में कौन किससे झूठ बोल रहा है, ये तो शो शुरू होने के बाद ही सामने आएगा. लेकिन इतना तय है कि श्वेता और करण की ये नोकझोंक शो में खूब रंग जमाने वाली है.

रिया चक्रवर्ती का ओवर-कॉन्फिडेंस

ट्रेलर में रिया चक्रवर्ती भी पूरे आत्मविश्वास में नजर आती हैं. वह बताती हैं कि उन्हें पता है कि रियलिटी शो किस तरह काम करते हैं. दूसरी तरफ पारुल गुलाटी भी किसी साथी कंटेस्टेंट पर तंज कसती दिखाई देती हैं. वह कहती हैं- वह टीवी एक्ट्रेस हैं. बिना ग्लिसरीन के रो सकती है.

अब ये ताना आखिर किसके लिए था, इस पर दर्शकों की नजरें टिक गई हैं. यानी इस सीजन में सिर्फ दिमागी खेल और साजिश नहीं होगी, बल्कि जुबानी जंग भी जमकर देखने को मिलेगी.

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अचानक रो पड़ीं रिदा थराना!

ट्रेलर के आखिर में रिदा थराना को फूट-फूटकर रोते हुए दिखाया गया है. यह भावुक पल कई सवाल खड़े करता है. क्या किसी साथी ने उन्हें धोखा दिया? क्या उनका कोई गठबंधन टूट गया? या फिर गेम में ऐसा कुछ हुआ, जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी?

इन सवालों का जवाब तो शो में ही मिलेगा, लेकिन ट्रेलर का ये हिस्सा साफ संकेत देता है कि द ट्रेटर्स 2 में खेल सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि भावनाएं भी दांव पर लगेंगी.

21 सितारे, एक खिताब और बड़ी रकम!

दूसरे सीजन में 21 चर्चित चेहरे इस खतरनाक खेल का हिस्सा बनने जा रहे हैं. इनमें आदित्य कुलश्रेष्ठ यानी कुल्लू, अभिषेक मल्हान यानी फुकरा इंसान, अंश चोपड़ा, दलीप ताहिल, हरमन सिंघा, इक्का सिंह, करण सिंह मैजिक, क्रिस्टल डिसूजा, मल्लिका शेरावत, मुनव्वर फारुकी, पारुल गुलाटी, प्रिश, रणवीर बरार, रिया चक्रवर्ती, रिदा थराना, साहिल सलाथिया, शहनिल गिल, शालिनी पासी, श्वेता तिवारी, सौंदूस मुफाकिर और तान्या पुरी शामिल हैं.

सभी की नजर होगी विजेता के खिताब और बड़ी इनामी रकम पर

लेकिन यहां जीतने के लिए सिर्फ हुनर काम नहीं आएगा. आपको दोस्त को दुश्मन समझना पड़ सकता है और दुश्मन पर भरोसा करने का नाटक भी करना पड़ सकता है. दूसरे सीजन के मेजबान करण जौहर ने बताया कि पहले सीजन ने पुराने ढर्रे वाले रियलिटी शो से अलग कुछ नया पेश किया था और दर्शकों ने उसे खूब पसंद किया. लेकिन दूसरे सीजन के लिए उन्होंने खेल को और बड़ा, तेज और ज्यादा अप्रत्याशित बनाने की कोशिश की है.

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करण के मुताबिक इस बार खिलाड़ी पहले से ही शो के ट्विस्ट और नियमों को जानते हुए महल में आए हैं. ऐसे में उनके पास पहले से ज्यादा रणनीतियां हैं, उनका आत्मविश्वास ज्यादा मजबूत है और गेम जीतने की उनकी भूख भी ज्यादा खतरनाक है.

उन्होंने यह भी कहा कि इस सीजन में दोस्तियां टूटेंगी, भरोसा शक में बदलेगा और गठबंधन बिखरेंगे. सबसे दिलचस्प बात यह है कि करण खुद मान रहे हैं कि इस सीजन में कुछ ऐसे पल आए, जिनके लिए वह भी तैयार नहीं थे.

13 अगस्त से शुरू होगा धोखे का खेल

‘द ट्रेटर्स 2’ का प्रीमियर 13 अगस्त को अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा. इसके नए एपिसोड हर गुरुवार जारी किए जाएंगे. पहले सीजन की सफलता के बाद अब दूसरे सीजन से उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं. ट्रेलर को देखकर इतना तो साफ है कि इस बार महल में सिर्फ खेल नहीं होगा, बल्कि दोस्ती की परीक्षा, रिश्तों का इम्तिहान और भरोसे का कत्ल भी देखने को मिलेगा.

21 खिलाड़ी, ढेरों राज, अनगिनत साजिशें और एक विजेता… अब देखना होगा कि इस खेल में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन बनता है और सबसे पहले किसका भरोसा टूटता है.

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