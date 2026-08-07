सोते वक्त मां-बेटे को दो सांपों ने डसा, इलाज के दौरान दोनों की मौत से परिवार में मचा कोहराम

ओडिशा के गजपति जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां घर में सो रहे एक परिवार के बीच दो जहरीले सांप घुस गया. सांपों के डसने से एक महिला और उसके सात साल के बेटे की मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है.

और पढ़ें

दरअसल, यह घटना रायगड़ा ब्लॉक के जालंग पंचायत के कदमाताल गांव की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, गुरुवार रात अजय कुमार बदरैत अपनी पत्नी ललिता रैत, सात वर्षीय बेटे अमित कुमार बदरैत और डेढ़ साल की बेटी के साथ घर में सो रहे थे.

यह भी पढ़ें: ओडिशा में पिकनिक पर जा रहीं दो बसें पलटीं, गंजाम में एक की मौत, गजपति में छह समेत 21 लोग घायल

रात के दौरान कथित तौर पर दो जहरीले सांप घर के भीतर पहुंच गए. इसी दौरान सांपों ने ललिता और उनके बेटे अमित के हाथ पर डस लिया. दोनों के दर्द से चीखने की आवाज सुनकर अजय कुमार की नींद खुली. उन्होंने घर के अंदर सांपों को देखा, जिसके बाद परिवार में अफरा-तफरी मच गई.

हालत बिगड़ने पर अस्पताल रेफर

घटना के तुरंत बाद परिवार के लोग ललिता और अमित को इलाज के लिए रायगड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) लेकर पहुंचे. दोनों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए परालाखेमुंडी स्थित जिला मुख्यालय अस्पताल रेफर कर दिया.

Advertisement

परिजन दोनों को लेकर जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया. हालांकि, सांप के जहर का असर बढ़ने के कारण दोनों की हालत लगातार बिगड़ती गई.

इलाज के दौरान ललिता और उनके सात वर्षीय बेटे अमित ने दम तोड़ दिया. मां-बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. एक ही घटना में परिवार के दो सदस्यों की जान जाने से गांव में भी शोक का माहौल है.

पिता और डेढ़ साल की बेटी सुरक्षित

इस घटना में अजय कुमार बदरैत और उनकी डेढ़ साल की बेटी बाल-बाल बच गए. दोनों को सांप ने नहीं डसा और वे सुरक्षित हैं. रात में हुई इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.

बताया गया कि अजय कुमार अपनी पत्नी, बेटे और छोटी बेटी के साथ घर में सो रहे थे. इसी दौरान सांपों के घर में प्रवेश करने के बाद यह हादसा हुआ. परिवार के सदस्यों ने समय रहते मां-बेटे को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

कदमाताल गांव में हुई इस घटना के बाद लोगों में भी दहशत का माहौल है. घर में सोते समय जहरीले सांपों के काटने से हुई मां-बेटे की मौत ने इलाके के लोगों को झकझोर दिया है.

---- समाप्त ----