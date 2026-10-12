Ketu Gochar 2026: केतु गोचर से अगले 55 दिन 5 राशियों को धन लाभ के योग, करियर में तरक्की

Ketu Gochar 2026: साल 2026 खत्म होने में अब 81 दिन बाकी हैं. इस बीच केतु के नक्षत्र परिवर्तन को ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, केतु के इस बदलाव से मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातकों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में लाभ मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं. नौकरी में नए अवसर मिलने से लेकर कारोबार में फायदा होने तक, इन राशियों के लिए आने वाले दिन खास माने जा रहे हैं.

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केतु गोचर क्या होता है और क्यों है खास?

वैदिक ज्योतिष में केतु को छाया ग्रह माना जाता है. जब केतु एक राशि या नक्षत्र से दूसरे में प्रवेश करता है, तो इसे केतु गोचर कहते हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, केतु का संबंध आध्यात्मिकता, वैराग्य और अचानक होने वाले बदलावों से है.

3 अक्टूबर 2026 को केतु ने मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश किया. केतु 5 दिसंबर 2026 तक मघा नक्षत्र में रहेगा. इस नक्षत्र परिवर्तन को कुछ राशियों के करियर, कारोबार और आर्थिक स्थिति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

मेष राशि

मेष राशि वालों को नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. कारोबारियों को पुराने संपर्कों से फायदा और नए काम मिलने के अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति सुधारने के मौके मिल सकते हैं.

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सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है. अटका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद रह सकती है. कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं. कारोबारियों को पुराने ग्राहकों से फायदा हो सकता है. आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना लाभदायक रह सकता है.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों को पुराने भुगतान से जुड़ी परेशानी में राहत मिल सकती है. नौकरी में बेहतर प्रदर्शन के अवसर मिल सकते हैं. कारोबार में नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावना रह सकती है.

मीन राशि

मीन राशि वालों को करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. कारोबार के विस्तार के अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में सही योजना बनाने से भविष्य में फायदा हो सकता है.

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