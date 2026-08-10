Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 10 अगस्त 2026: आज 10 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

10 अगस्त 2026 का पंचांग
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- श्रावण
अमांत- आषाढ़
तिथि
कृष्ण पक्ष द्वादशी- अगस्त 09 11:05 AM- अगस्त 10 08:01 AM
कृष्ण पक्ष त्रयोदशी- अगस्त 10 08:01 AM- अगस्त 11 04:54 AM
कृष्ण पक्ष चतुर्दशी- अगस्त 11 04:54 AM- अगस्त 12 01:53 AM
नक्षत्र
आद्रा- अगस्त 09 02:43 PM- अगस्त 10 12:26 PM
पुनर्वसु- अगस्त 10 12:26 PM- अगस्त 11 10:09 AM
योग
वज्र- अगस्त 10 02:04 AM- अगस्त 10 10:26 PM
सिद्धि- अगस्त 10 10:26 PM- अगस्त 11 06:51 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:05 AM
सूर्यास्त- 6:59 PM
चन्द्रोदय- अगस्त 10 3:00 AM
चन्द्रास्त- अगस्त 10 5:14 PM
अशुभ काल
राहू- 7:41 AM- 9:18 AM
यम गण्ड- 10:55 AM- 12:32 PM
कुलिक- 2:09 PM- 3:45 PM
दुर्मुहूर्त- 12:57 PM- 01:49 PM, 03:32 PM- 04:24 PM
वर्ज्यम्- 11:17 PM- 12:44 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:06 PM- 12:57 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:29 AM- 05:17 AM