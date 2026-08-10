आज 10 अगस्त 2026 मीन राशिफल: विनम्रता बनाए रखें, भावुकता पर नियंत्रण बढ़ाएं

अपनों की भावनाओं को समझने का प्रयास बनाए रखें. परिवार में समय दें. रिश्तों में सहज बने रहें. आर्थिक मामलों में निरंतरता रखें. प्रबंधन में प्रभावशाली रहेंगे. निजी कार्यों पर फोकस रहेगा. सुख संसाधन पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत विषयों रुचि बनी रहेगी. करीबियों की सुनेंगे. संबंधों में ऊर्जा रहेगी. प्रस्तावांे को समर्थन मिलेगा. सहजता से आगे बढ़ते रहें. आय बढ़त पर रहेगी. बहस से बचेंगे. घर में समय दें. स्वार्थ संकीर्णता को त्यागें. विवादों में हस्तक्षेप से बचें.

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नौकरी व्यवसाय- करियर में सामान्य गतिविधि रहेगी. कारोबार में सहजता रखेंगे. सूझबूझ और सामंजस्यता से आगे बढ़ें. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. संकल्पों को पूरा करें.



धन संपत्ति- आर्थिक लाभ अपेक्षित रहेगा. योजनाओं को गति मिलेगी. पेशेवरों का सानिध्य बढ़ाएंगे. आशंका मुक्त रहें. काम से काम रखें. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- घर से करीबी रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों में प्रभाावशाली रहेंगे. विनम्रता बनाए रखें. भावुकता पर नियंत्रण बढ़ाएं. मेल मुलाकात बढ़ेंगी. समर्पण सहयोग रखेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रियजन खुशी ब़ढ़ाएंगे. परिजनों से भेंट बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य जांच नियमित रखें. उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण बढ़ाएं. वाणी व्यवहार अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रखें. जीवनस्तर सुधार पर रहेगा.

आज का उपाय: श्रीगंगाधर चंद्रमौली महादेव शिवशंकर का जलाभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. हड़बड़ी न करें.

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शुभ अंक : 1, 2 और 3

शुभ रंग : स्वर्णिम

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