आज 10 अगस्त 2026 तुला राशिफल: तेजी से कार्य करेंगे, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा

भाग्य का साथ बढ़ेगा. महत्वपूर्ण प्रयासों को बनाए रखें. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. व्यापार में सक्रियता रखेंगे. धर्म आस्था को बल मिलेगा. आत्मविश्वास और उत्साह बनाए रखेंगे. इच्छित परिणाम बनेेंगे.योजनागत विषयों पर जोर देंगे. लोगों से तालमेल बढ़ेगा. मित्रों और सहकर्मियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. लेनदेन में सहजता बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना बढ़ेगी. करीबी साथ निभाएंगे. संपर्क संवाद बढ़़ाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- विविध मामलेे साधेंगे. आर्थिक गतिविधियों को गति देंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. पेशेवर गतिमान रहेंगे. व्यापार व्यवसाय बेहतर रहेंगे. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़ेगा. संवाद वित्तीय विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे. लक्ष्य तेजी से पूरे होंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रबंधन पर जोर देंगे. नीति नियम रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक अनुकूलन बढ़ेगा. प्रिय की खुशी बनाए रखेंगे. मन के मामलों में सफलता मिलेगी. प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. भरोसा जीतेंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में विश्वास और आस्था बढ़ेगी. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. रिश्तों को बेहतर बनाएंगे. मन प्रसन्न रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. खानपान संवरेगा. तेजी से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. कामकाज में अनुकूलता बढ़ेगी. सुख सौख्य बढ़त पाएगा.

आज का उपाय: श्रीगंगाधर चंद्रमौली महादेव शिवशंकर का जलाभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. धर्मस्थल जाएं.

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शुभ अंक : 2, 6 और 9

शुभ रंग : श्वेत

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