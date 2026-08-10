आज 10 अगस्त 2026 मकर राशिफल: भरोसा बढ़ेगा, विरोधियों से सावधान रहें

कामकाज में सहजता बनी रहेगी. पेशेवर अवसरों को भुनाएंगे. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. पेशेवर परिस्थितियां पूर्ववत् बनी रहेंगी. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. उद्योग व्यापार के प्रयास संवरेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य दिखाएंगे. पेशेवरों का समर्थन रहेगा. नौकरीपेशा अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. व्यवस्थाओं को महत्व देंगे. जोखिम लेने से बचें. लेनदेन में सतर्क रहें. ठगे जाने की आशंका है.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- व्यापार व्यवसाय सामान्य बना रहेगा. लगनशीलता रखें. साथियों का समर्थन बना रहेगा. सेवाकार्यों को गति देंगे. कला कौशल पर भरोसा बढ़ेगा. विरोधियों से सावधान रहें.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन स्पष्टता बढ़ाएं. लोन प्रकरण गति लेंगे. उधार के विषयों में रुचि दिखाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. परिश्रम से परिणाम पाएंगे. लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. निरंतरता रखें.

प्रेम मैत्री- सहजता से अपनी बात रखें. करीबियों से मुलाकात होगी. वादा पूरा करेंगे. प्रेम संबंधों पर ध्यान देंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. मैत्री मजबूत रहेगी. संबंध सहज बनेेंगे. परिजन परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. बाहरी लोगों की बातों में नहीं आएं. परिवार में सामंजस्य रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यव्यवस्था को बनाए रखें. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान दें. खानपान पर बल बढ़ाएं. व्यवहार में विनम्रता रखें. योग व्यायाम बढाएं.

आज का उपाय: श्रीगंगाधर चंद्रमौली महादेव शिवशंकर का जलाभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. नियम रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : मूनलाइट

---- समाप्त ----