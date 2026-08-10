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आज 10 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: मनोबल ऊंचा होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

Aaj ka Kumbh Rashifal 10 August 2026, Aquarius Horoscope Today: व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. बड़ों की सुनेंगे. दिनचर्या संवार पाएगी. रुटीन रखेंगे. सभ्यता संस्कार बढ़ेंगे. सक्रियता रखेंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

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aquarius horoscope
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मित्रों के साथ यादगार पलों को साझा करेंगे. पेशेवर निसंकोच आगे बढ़ेंगे. करियर कारोबार में उत्साह और विश्वास से भरे रहेंगे. अवसर पर अपनी बात रखेंगे. शिक्षा संस्कार बेहतर बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में आगे रहेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. मित्रों के साथ सुखद पल बिताएंगे. निजी मामलों में शुभता बढ़ेगी. निरंतरता रखेंगे. ल़़़़क्ष्य पर फोकस बना रहेगा. मित्रों एवं सहकर्मियों का विश्वास जीतेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों को गति देंगे. लक्ष्य समय पर पूरा कर लेने पर जोर होगा. कामकाजी मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. सभी प्रभावित होंगे.  

धन संपत्ति-  वित्तीय लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. सबका सहयोग पाएंगे. रुटीन पर ध्यान देंगे. विभिन्न मामले बनेंगे. उल्लेखनीय प्रयास बनाए रखेंगे. प्रतिभा संवरेगी. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे.

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प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के मामले बल पाएंगे. संबंधों में विश्वास बढे़गा. उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. प्रियजनों को समय देंगे. भावनात्मकता मामलों में बेहतर रहेंगे. आत्मविश्वास से पक्ष रखेंगे. मित्र साथ निभाएंगे. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. संबंधों पर जोर देंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. बड़ों की सुनेंगे. दिनचर्या संवार पाएगी. रुटीन रखेंगे. सभ्यता संस्कार बढ़ेंगे. सक्रियता रखेंगे. मनोबल ऊंचा होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: श्रीगंगाधर चंद्रमौली महादेव शिवशंकर का जलाभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. आज्ञापालन रखें.

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शुभ अंक : 1, 2 और 8

शुभ रंग : एक्वा कलर

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