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आज 10 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: सबसे सहयोग रखेंगे, नियमों का सम्मान करेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 10 August 2026, Virgo Horoscope Today: मन प्रसन्न रहेगा. निजी विषयों में प्रभावशील रहेंगे. रिश्तों में समन्वय बढ़ेगा. संतुलित व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. निजता का सम्मान करेंगे.

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शासन के कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. प्रबंधन प्रभावी बना रहेगा. पेशेवर सहयोगी होंगे. कामकाज को गति देंगे. अनुकूलता का संचार रहेगा. प्रशासन के कार्य बनेंगे. अधिकारीवर्ग प्रसन्न रहेगा. मान प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. लोगों को जोड़ने में सफल होंगे. जिम्मेदारों से नजदीकी बढ़ाएंगे. भावनाओं पर अंकुश रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. स्पष्टता से काम लेंगे. सभी का समर्थन बना रहेगा. पारिवारिक पक्ष संवार पाएगा. पैतृक मामलों में शुभ संचार बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- लक्ष्यों को पूरा करेंगे. योग्यता प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. करियर कारोबार के मामले साधेंगे. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. उद्योग कार्यों में गति आएगी.

धन संपत्ति- आर्थिक संतुलन रखेंगे. व्यापार में सुधार होगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. साख संवार पाएगी.योजनाएं फलेंगी. प्रशासन सहयोगी होगा. लाभ प्रतिशत बढ़ेगा.

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प्रेम मैत्री- मन प्रसन्न रहेगा. निजी विषयों में प्रभावशील रहेंगे. रिश्तों में समन्वय बढ़ेगा. संतुलित व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. निजता का सम्मान करेंगे. अपनों की खुशियों का ख्याल रखेंगे. भावनात्मक विषयों में सहजता बढ़ाएंगे. मतभेद दूर करें. चर्चा संवाद में असरदार रहेंगे. मित्र सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबसे सहयोग रखेंगे. नियमों का सम्मान करेंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. संवेदनशील रहेंगे. योग प्राणायाम बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा होगा.


आज का उपाय: श्रीगंगाधर चंद्रमौली महादेव शिवशंकर का जलाभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. तेजी बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2 और 5

शुभ रंग : समुद्री

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