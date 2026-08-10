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आज 10 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: जोखिम न लें, स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 10 August 2026, Scorpio Horoscope Today: सीख सलाह से से कदम आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न कार्यों में निरंतरता बनाए रखें. संबंध संवरेंगे. प्रिय से भेंट होगी. मन की बात कहने में संकोच होगा.

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scorpio horoscope
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परिस्थितियों पर नियंत्रण कठिन होगा. कारोबार में जल्दबाजी से बचें. सजगता से आगे बढ़ते रहें. विपक्षियों से सावधान रहें. अप्रत्याशित घटनाएं बनी रह सकती हैं. परिजनों का साथ समर्थन बना रहेगा. बहस विवाद और अनिर्णय की स्थिति से बचेंगे. सूझबूझ और सजगता से कार्य सधेंगे. नीति धर्म का पालन करें. निजी विषय पक्ष में रहेंगे. परंपराओं को निभाएंगे. खानपान और सेहत देखें. अतिउत्साह और भावुकता में न आएं. व्यवहार में विनम्रता बनाए रहें.

नौकरी व्यवसाय- कार्यव्यवस्था पर भरोसा रखें. टीमवर्क में सहजता रखेंगे. पेशेवरों की उम्मीदों पर पूरा करें. कारोबार में अपनों के सहयोग बनाए रखें. निर्देशों का पालन बनाए रखेंगे.                                                                                                                                                                                                     धनसंपत्ति- आर्थिक लाभ साधारण रहेगा. वाणिज्यिक कार्यों में उचित अवसर का इंतजार करें. तुरत प्रतिक्रिया देने से बचें. करियर व्यापार में सावधानी बरतें. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.

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प्रेम मैत्री- आपसी संवाद में सहजता रखेंगे. रिश्तों को संवारेंगे. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. कुल कुटुम्ब से करीबी बनाए रखें. सीख सलाह से से कदम आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न कार्यों में निरंतरता बनाए रखें. संबंध संवरेंगे. प्रिय से भेंट होगी. मन की बात कहने में संकोच होगा.

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स्थायित्व पर जोर होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

स्वास्थ्य मनोबल- गरिमा गोपनीयता रखेंगे. योग प्राणायाम बढ़ाएंगे. जोखिम न लें. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा. भार उठाने से बचें.

आज का उपाय: श्रीगंगाधर चंद्रमौली महादेव शिवशंकर का जलाभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. पीड़ित की मदद करें.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : लाल

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