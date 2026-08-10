आज 10 अगस्त 2026 धनु राशिफल: उत्साह से काम लेंगे, मनोबल बढ़ेगा

कारोबार में शुभता का संचार रहेगा. कार्यव्यवस्था पर जोर होगा. मित्र संबंध घनिष्ठ होंगे. प्रियजनों का साथ बना रहेगा. शुभ सूचनाओं से उत्साहित रहेंगे. गरिमा गोपनीयता रखेंगे. जिम्मेदारी संभालेंगे. दाम्पत्य में मधुरता बढ़ेगी. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. साझेदारी के कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. औद्योगिक मामलों में सक्रियता आएगी. प्रदर्शन अच्छा रहेगा. कार्यों में निरंतरता बनाए रखेंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. करियर संवार पर रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- व्यापार में मिलकर आगे बढ़ेंगे. वादे के पक्के रहेंगे. नेतृत्व का भाव रहेगा. विभिन्न प्रस्ताव पक्ष में बनेंगे. नियमों का सम्मान करेंगे. आय के स्त्रोत बढ़ेंगे. साझीदारी बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बेहतर बनेंगे. विभिन्न कार्यों को गति देंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. ब़ड़ों की बातें ध्यान से सुनेंगे. लंबित कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सुख सौख्यरहेगा. लोगों में प्रेम व उत्साह का भाव बढ़ा रहेगा. दाम्पत्य संबंधी मामले गति लेंगे. जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करेंगे. संबंध प्रभावशाली रहेंगे. प्रेम नेह के अवसर बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण जनों से भेंट होगी. मित्र संबंधों में मिठास भरेंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह से काम लेंगे. मनोबल बढ़ेगा. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. सोच बड़ी रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. संतुलित बनी रहेगी.

आज का उपाय: श्रीगंगाधर चंद्रमौली महादेव शिवशंकर का जलाभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. आपसी सहयोग से कार्य करें.

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शुभ अंक : 1, 2 और 3

शुभ रंग : भगवा

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