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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 9 अगस्त 2026: आज 9 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 9 August 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 9 अगस्त 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- श्रावण
अमांत- आषाढ़

तिथि
कृष्ण पक्ष एकादशी- अगस्त 08 01:59 PM- अगस्त 09 11:05 AM
कृष्ण पक्ष द्वादशी- अगस्त 09 11:05 AM- अगस्त 10 08:01 AM

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नक्षत्र
म्रृगशीर्षा- अगस्त 08 04:51 PM- अगस्त 09 02:43 PM
आद्रा- अगस्त 09 02:43 PM- अगस्त 10 12:26 PM

योग
हर्षण- अगस्त 09 05:37 AM- अगस्त 10 02:04 AM
वज्र- अगस्त 10 02:04 AM- अगस्त 10 10:26 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:04 AM
सूर्यास्त- 7:00 PM
चन्द्रोदय- अगस्त 09 1:53 AM
चन्द्रास्त- अगस्त 09 4:15 PM

अशुभ काल
राहू- 5:23 PM- 7:00 PM
यम गण्ड- 12:32 PM- 2:09 PM
कुलिक- 3:46 PM- 5:23 PM
दुर्मुहूर्त- 05:16 PM- 06:08 PM
वर्ज्यम्- 10:19 PM- 11:46 PM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:06 PM- 12:58 PM
अमृत काल- 06:41 AM- 08:08 AM, 03:23 AM- 04:50 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:28 AM- 05:16 AM

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शुभ योग
द्विपुष्कर योग- अगस्त 09 11:05 AM- अगस्त 09 02:43 PM

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