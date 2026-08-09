आज 9 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: रिश्तों में सहयोग मिलेगा, सभी का साथ विश्वास बढ़ाएंगे

कार्यक्षेत्र के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने का प्रयास बनाए रखेंगे. विविध परिणाम सकारात्मक बनेंगे. प्रबंधन के मामलों को तेजी आएगी. अधिकारियों का सानिध्य बनाए रखेंगे. पैतृक विषयों में अनुकूलता रहेगी. वाणिज्यिक मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. रचनात्मकता बनी रहेगी. बड़ों से भेंट होगी. सहकारिता पर बल देंगे. यात्रा हो सकती है. रुटीन बेहतर रखेंगे. नपातुला जोखिम उठाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ाने का भाव रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- शासकीय कार्य बनेंगे. विविध प्रयास उचित दिशा पाएंगे. पेशेवर मामले संवार पर रहेंगे. लाभ प्रभाव में बढ़त रहेगी. प्रशासनिक कार्यों को बढ़ावा देंगे. महत्वपूर्ण मामले हल होंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक अनुबंध पक्ष में बनेंगे. उद्योग व्यापार में शुभता रहेगी. कारोबारी इच्छित परिणाम पाएंगे. लाभ के अवसरों को भुनाने पर जोर होगा. कार्य विस्तार के प्रयास आगे बढ़ाएंगे.

प्रेर्म मैत्री- परिवार के संग वक्त बिताएंगे. निजी संबंधों में उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. वातावरण में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. रिश्तों में सहयोग मिलेगा. सभी का साथ विश्वास बढ़ाएंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. चर्चा में पहल बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मसंतुलन रखेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. खानपान पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: अखिल विश्व के ऊर्जा स्त्रोत भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सूखे फल मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. सहयोग बनाए रखें.

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शुभ अंक : 1, 5 और 9

शुभ रंग : पिस्ता कलर

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