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आज 9 अगस्त 2026 तुला राशिफल: आर्थिक हितलाभ में वृद्धि होगी, जिम्मेदारी से बात रखेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 9 August 2026, Libra Horoscope Today: मन की बात को सहजता से अपनों के सामने रख पाएंगे. रिश्तों को निभाने में आगे रहेंगे. प्रेम व विश्वास को बल मिलेगा. अवरोध दूर होंगे. मितभाषी रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस रहेगा. संबंध मजबूत होंगे. मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी.

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libra horoscope
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भाग्य के मामलों में उच्च प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर जन सक्रियता दिखाएंगे. परिवार में स्नेह और विश्वास से पक्ष रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक बनी रहेंगी. अपनों का सहयोग पाएंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम का पालन करेंगे. निरंतरता से आगे बढ़ेंगे. कामकाज साधारण से अच्छा रहेगा. जनकल्याण के कार्यों से जुड़ेंगे. पुण्यार्जन का प्रयास रहेगा. तथ्यगत स्पष्टता बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्यों में सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. उपलब्धियां हासिल करेंगे. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. मेलजोल बढ़ाने का प्रयास रहेगा. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक हितलाभ में वृद्धि होगी. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. जोखिम लेने की भावना बढ़ेगी. महत्वपूर्ण चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.

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प्रेम मैत्री- मन की बात को सहजता से अपनों के सामने रख पाएंगे. रिश्तों को निभाने में आगे रहेंगे. प्रेम व विश्वास को बल मिलेगा. अवरोध दूर होंगे. मितभाषी रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस रहेगा. संबंध मजबूत होंगे. मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी. अपनों का हर संभव ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- नकारात्मक चर्चा से दूर रहेंगे. स्मार्ट वर्किग बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य में सुधार बना रहेगा. खानपान सात्विक रखेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: अखिल विश्व के ऊर्जा स्त्रोत भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. मेवे-मिश्री बांटें. धर्म स्थल जाएं.

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शुभ अंक : 6 और 9

शुभ रंग : क्रीम व्हाइट

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