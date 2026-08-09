आज 9 अगस्त 2026 धनु राशिफल: शुभ कार्यों को गति देंगे, व्यवसाय बढ़त पर बना रहेगा

कारोबारी लक्ष्यों को पूरा करने पर बल देंगे. सहयोगियों का भरोसा जीतेंगे. पद प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलेगा. साझा प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. उद्योग एवं उत्पादन से जुड़े मामले पक्ष में बनेंगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठाएंगे.योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. साझीदारी की भावना रखेंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. अनुभवियों से संपर्क रखेंगे. लोगों से भेंट में सतर्कता रखेंगे. अनुबंधों में सावधानी रखेंगे. अवसर भुनाएंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी चर्चा में उत्साहित रहेंगे. साझीदारी को बल देंगे. योजना के अनुरूप मामले आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत सुधार पाएगा. कारोबारी संबंध संवार पर रहेंगे. करियर व्यापार में रुचि लेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ के अवसर बने रहेंगे. शुभ कार्यों को गति देंगे. व्यवसाय बढ़त पर बना रहेगा. विभिन्न मामलों में फोकस बढ़ाएंगे. सहकारी प्रयासों में उत्साह बढ़ा रहेगा. तेजी से काम पूरे करेंगे.

प्रेम मैत्री- मन प्रसन्न रहेगा. सभी के प्रति समत्व की भावना रखेंगे. अपनों से उचित प्रस्ताव मिलेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. विनम्रता दिखाएंगे. शुभता सौम्यता की भावना रहेगी. सुखद पल साझा करेंगे. जल्द भरोसे में नही आएंगे. प्रेम व स्नेह बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- औरों का भरोसा जीतेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. कार्यगति अच्छी रहेगी. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: अखिल विश्व के ऊर्जा स्त्रोत भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सक्रियता बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : केसरिया

---- समाप्त ----