Rajasthan Weather: 9 अगस्त को राजस्थान के इन जिलों में बारिश, IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

राजस्थान में मानसून का असर जारी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र के अनुसार 9 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी. खासतौर पर जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं बीकानेर और जोधपुर संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है. 9 अगस्त के लिए यह पूर्वानुमान IMD जयपुर के दैनिक मौसम पूर्वानुमान में जारी किया गया है.

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IMD के बुलेटिन में 9 अगस्त के लिए पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में अनेक स्थानों पर तथा पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है. यह भी कहा गया है कि 10 से 12 अगस्त के दौरान दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है और कुछ जगहों पर भारी बारिश संभव है.

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पूर्वी राजस्थान और पूर्वी भारत के ऊपर बने परिसंचरण तंत्र के कारण प्रदेश में नमी बनी हुई है. इसी वजह से अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है.

9 अगस्त को किस जगह पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा?

जयपुर संभाग: कई स्थानों पर बारिश

भरतपुर संभाग: हल्की से मध्यम वर्षा

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कोटा संभाग: बारिश की गतिविधियां जारी

उदयपुर संभाग: कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश के आसार

बीकानेर और जोधपुर संभाग: छिटपुट बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने कहा है कि 10 से 12 अगस्त के बीच दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं तथा कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है.पश्चिमी राजस्थान में भी अगले 3-4 दिन हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है.

लोगों के लिए सलाह

IMD ने निचले इलाकों और अंडरपास में जलभराव की आशंका जताई है.भारी बारिश के दौरान वाहन चालकों को नदी-नालों और तेज बहाव वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त के बाद पश्चिमी राजस्थान और 15 अगस्त के बाद पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है.

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