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आज 9 अगस्त 2026 मीन राशिफल: लक्ष्यों को पूरा करेंगे, व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी

Aaj ka Meen Rashifal 9 August 2026, Pisces Horoscope Today: परिजनों की बात को अनदेखा न करें. सूझबूझ सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. अपनों को भलिभांति समझेंगे. आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सकती है. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी. संबंध बेहतर बने रहेंगे. करीबियों से संवाद बढ़ाएंगे. आशंकाओं में न आएं.

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pisces horoscope
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कार्य व्यापार में सहजता बनी रहेगी. प्रबंधन संवार पाएगा. साथियों को अनदेखा नहीं करेंगे. परिजनों में आपसी विश्वास पर जोर दें. कला कौशल को देंगे. सक्रियता से कार्य बनेंगे. रक्त संबंधियों के साथ समय साझा करेंगे. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. मेलजोल की भावना बढ़ेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. स्वार्थ संकीर्णता से बचें. बड़प्पन से काम लें. बड़ों का आदर बनाए रखें. हर्ष आनंद रहेगा. अतिथि का आदर सत्कार बनाए रखें. विनम्र बने रहें.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में खरा उतरने का दबाव रहेगा. लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे. प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. व्यवस्था को बल दें.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक लाभ पूर्ववत् बना रहेगा. कारोबार में प्रतिभा का लाभ उठाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. प्रभाव प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी.

प्रेम मैत्री- मेलजोल बढ़ाने की भावना रखेंगे. परिजनों की बात को अनदेखा न करें. सूझबूझ सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. अपनों को भलिभांति समझेंगे. आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सकती है. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी. संबंध बेहतर बने रहेंगे. करीबियों से संवाद बढ़ाएंगे. आशंकाओं में न आएं.

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स्वास्थ्य मनोबल- अंहकार से बचें. अतिसंवेदनशीता त्यागे. बड़ों की सुनें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित जांच रखें. निरंतरता बढ़ाएं.

आज का उपाय: ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. अखिल विश्व के ऊर्जा स्त्रोत भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. उतावली से बचें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : भगवा

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