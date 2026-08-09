आज 9 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: रिश्तों को गति मिलेगी, जरूरी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे

घर में आए मेहमान का यथासंभव सम्मान करें. करीबियों की बात पर ध्यान दें. बड़प्पन से काम लें. योजनाओं में रुटीन में लाएं. उद्योग व्यापार में निरंतरता रखें. मित्रों से बहस विवाद को टालें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रहेंगे. अनुबंधो में सजग रहें. साझीदारों का सहयोग बना रहेगा. कामकाजी चर्चाओं में सावधानी रखेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखें. आत्मविश्वास बढ़ाएं. कार्य व्यापार में रुटीन रखेंगे. क्षमा भावना बल पाएगी. विभिन्न मामले सामान्य बनेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाजी चुनौतियों में धैर्य न खोएं. लक्ष्य की ओर सहजता से बढ़ें. परिणाम साधारण बनेंगे. करियर कारोबार में निरंतरता रहेगी. तार्किकता पर जोर बढ़ाएं.

धन संपत्ति- वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी. लेनदेन में भूलचूक से बचें. लाभ प्रभावित होने की आशंका है. सजगता से आगे बढ़ें. स्मार्ट वर्किंग पर जोर दें. चर्चा में सजग रहें.

प्रेम मैत्री- प्रेम चर्चाओं में उतावली न दिखाएं. अपनों से असहजता बढ़ सकती है. मतभेद उभरने की आशंका है. भावनात्मक रूप से मजबूत रहें. रिश्तों को गति मिलेगी. जरूरी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. अपनों का साथ बना रहेगा. समता सामंजस्य बनाए रखें. करीबी प्रसन्न होंगे. संतुलन बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- अपरिचित से दूरी रखें. चर्चा में स्पष्ट रहें. रहन सहन सामान्य रहेगा. वाणी व्यवहार पर बल देंगे. स्वास्थ्य संकेतों पर सजग रहें.

आज का उपाय: अखिल विश्व के ऊर्जा स्त्रोत भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. वचन रखें.

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शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : मरून

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