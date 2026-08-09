आज 9 अगस्त 2026 मकर राशिफल: खर्च पर अंकुश रखें, कार्य गति संतुलित बनाए रखें

मेहनत पर जोर बढ़ाएं. कामकाजी गतिविधियों में समय सीमा का ख्याल रखें. योजनाओं में गति बनी रहेगी. विभिन्न मामले औसत गति से आगे बढ़ेंगे. स्पष्टता बनी रहेगी. सहकर्मियों का साथ समर्थन रहेगा. सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी. उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. अतिउत्साह से बचें. जोखिम के कार्य न करें. आर्थिक लेनदेन में जल्दबाजी से बचें. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. लगनशीलता बनाए रखेंगे. कामकाज में स्पष्टता बढ़ाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- सेवा व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी. कला कौशल और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कारोबारी स्थितियां चुनौती बढ़ाएंगी. चर्चा संवाद में सजगता बनाए रहें. समकक्षों का सहयोग मिलेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय लेन-देन में सावधानी बढ़ाएं. पेशेवरों का सहयोग रहेगा. श्रमशीलता का लाभ मिलेगा. रुटीन संवारेंगे. वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे. खर्च पर अंकुश रखें. कार्यगति संतुलित बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- करीबियों के लिए समय निकालें. प्रेम स्नेह के मामलों में धैर्य दिखाएं. बाहरी के बहकावे में न आएं. अहंकार से दूर रहें. रिश्ते संवेदनशील रहेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. भावनात्मक मामलों में धैर्य रखेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. प्रतिक्रिया में सहजता दिखाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- सजग रहें. विनम्रता बनी रहेगी. खानपान पर ध्यान दें. रोग उभर सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. अनुपालन बनाए रखें.

आज का उपाय: अखिल विश्व के ऊर्जा स्त्रोत भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. श्रमशीलता रखें.

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शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

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