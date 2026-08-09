आज 9 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: व्यापार उम्मीद के अनुरूप रहेगा, पैतृक व्यवसाय में गति आएगी

व्यक्तिगत कार्यों को बखूबी आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक वाणिज्यिक पक्ष मजबूत बने रहेंगे. मित्रों के संग सहकार बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का भाव रहेगा. शुभ कार्यों में वृद्धि होगी. मित्रों से संवाद बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र में सबका समर्थन पाएंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में उत्साह रहेगा. वाणिज्य व्यवसाय का दायरा बढ़ेगा. ध्यान प्राणायाम और योग अपनाएंगे. रहन सहन को बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. शि़क्षा कार्य में आगे रहेंगे. प्रबंधन के कार्यों से जुड़ेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर के मामले बेहतर बने रहेंगे. व्यापार उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पैतृक व्यवसाय में गति आएगी. प्रबंधन पर जोर रखें. सकारात्मकता बनी रहेगी. व्यवस्था पर जोर होगा.

धन संपत्ति- कारोबारी जिम्मेदारियों को निभाएंगे. आर्थिक कार्यों पर फोकस रहेगा. लाभ संवार पर रहेगा. सहज भाव से आगे बढ़ते रहेंगे. समकक्ष सहयोग देंगे. तेजी बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रिय की खुशी बढ़ाएंगे. अन्य की भावनाओं की कद्र करेंगे. घर परिवार पर ध्यान देंगे. संबंधांे में सुधार की कोशिश होगी. अपनों से तालमेल बढ़ाएं. करीबियों का भरोसा जीतें. मन की बात कहने में सूझबूझ दिखाएं. निजी संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. मित्रों को समय देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार बनाए रखेंगे. सजगता से कार्य करेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. दबाव मुक्त बने रहेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. व्यक्तित्व निखरेगा.

आज का उपाय: अखिल विश्व के ऊर्जा स्त्रोत भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे फलों का प्रसाद बांटें. पहल रखें.

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शुभ अंक : 1, 8 और 9

शुभ रंग : बैंगनी

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