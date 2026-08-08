Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 8 अगस्त 2026: आज 8 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 8 अगस्त 2026

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विक्रम संवत- 2083 सिद्धार्थी

शक सम्वत- 1948 पराभव

श्रावण - पूर्णिमान्त

आषाढ़ - अमान्त

तिथि

दशमी - 01:59 पी एम तक

नक्षत्र

रोहिणी - 04:51 पी एम तक

योग

ध्रुव - 09:02 ए एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 05:46 ए एम

सूर्यास्त- 07:07 पी एम

चन्द्रोदय- 01:37 ए एम, अगस्त 09

चन्द्रास्त- 03:14 पी एम

अशुभ काल

राहू- 09:06 ए एम से 10:47 ए एम

यम गण्ड-02:07 पी एम से 03:47 पी एम

कुलिक- 05:46 ए एम से 07:26 ए एम

दुर्मुहूर्त- 05:46 ए एम से 06:40 ए एम

वर्ज्यम्- 09:28 ए एम से 10:57 ए एम

शुभ काल

अमृत काल- 01:54 पी एम से 03:22 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 04:21 ए एम से 05:04 ए एम

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