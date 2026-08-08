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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 8 अगस्त 2026: आज 8 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 8 August 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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पंचांग- 8 अगस्त 2026

विक्रम संवत- 2083 सिद्धार्थी
शक सम्वत- 1948 पराभव
श्रावण - पूर्णिमान्त
आषाढ़ - अमान्त

तिथि
दशमी - 01:59 पी एम तक

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नक्षत्र
रोहिणी - 04:51 पी एम तक

योग
ध्रुव - 09:02 ए एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 05:46 ए एम
सूर्यास्त- 07:07 पी एम
चन्द्रोदय- 01:37 ए एम, अगस्त 09
चन्द्रास्त- 03:14 पी एम

अशुभ काल
राहू- 09:06 ए एम से 10:47 ए एम
यम गण्ड-02:07 पी एम से 03:47 पी एम
कुलिक- 05:46 ए एम से 07:26 ए एम
दुर्मुहूर्त- 05:46 ए एम से 06:40 ए एम
वर्ज्यम्- 09:28 ए एम से 10:57 ए एम

शुभ काल
अमृत काल- 01:54 पी एम से 03:22 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:21 ए एम से 05:04 ए एम

---- समाप्त ----
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