आज 8 अगस्त 2026 मीन राशिफल: शुभ समाचार प्राप्त होंगे, सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे

करियर संवार पर बना रहेगा. कारोबारी विस्तार के प्रयास बढ़ाएंगे. विभिन्न प्रयासों में उचित गति रहेगी. संपर्क का दायरा बड़ा होगा. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. सभी लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भाईचारे का बढ़ावा मिलेगा. बंधुत्व को बल मिलेगा. साहस पराक्रम बना रहेगा. सुख सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. आलस्य त्यागे. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि रहेगी. आत्मविश्वास से आगे बढ़ें.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों से भेंट मुलाकात होगी. साहस पराक्रम से परिणाम संवारेंगे. अकारण हस्तक्षेप से बचेंगे. पेशेवरता बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र बड़ा होगा. करियर व्यापार में प्रभावी रहेंगे. व्यर्थ वार्ता से बचें.

धन संपत्ति - सहकार की भावना बढ़ेगी. वाणिज्यिक स्थिति में सुधार आएगा. शुभ समाचार प्राप्त होंगे. योजनाएं आकार लेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. प्रभावशाली प्रदर्शन बना रहेगा. उपलब्धि संभव हैं.

प्रेम मैत्री- घरेलू मामले सुखप्रद रहेंगे. भाई बंघुओं से नजदीकी बढ़ेगी. संबंधों पर जोर रखेंगे. मित्रजनाों का साथ पाएंगे. परिचितों करीबियों के साथ समय बिताएंगे. सभी प्रभावित रहेंगे. कुल कुटम्ब से नजदीकी रहेगी. परिजनों से सुख साझा करेंगे. बंधु बांधवों से सामंजस्य बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार असरदार रहेगा. सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण करें. काली वस्तुओं एवं तेल-तिलहन का दान करें. सहज संवाद बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 3 और 8

शुभ रंग : पेल कलर

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